Что ждет Беларусь через год: "стабильное болото" или "Белазахстан"?

Двенадцать экспертов из Беларуси, Германии и Польши собрались вместе и разработали четыре сценария развития белорусского политического кризиса до конца 2022 года. На этой неделе их презентовали в Брюсселе евродепутатам, включая посла ЕС в Беларуси Дирка Шюбеля (Dirk Schuebel) и членов делегации Европарламента по связям с Минском.

Как разрабатывали сценарии

В основе сценариев лежат два фактора - демократическая трансформация (изменения в госаппарате, готовность режима Лукашенко к реформам) и уровень социальной мобилизации (насколько белорусское общество готово требовать перемен).

Эксперты выделяют отдельный фактор, который может повлиять на развитие того или иного сценария, - так называемый "черный лебедь". Этот термин, придуманный бывшим биржевым трейдером Нассимом Талебом, обозначает редкое и не прогнозируемое событие, которое при этом имеет серьезные последствия. Например, "черным лебедем" в белорусском политическом кризисе можно считать принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту.

Марина Рахлей, эксперт по Беларуси Германского фонда Маршалла США

Политологи подчеркивают, что разработанные сценарии не являются достоверными прогнозами. "Вопрос не в том, насколько сценарии реалистичны. Идея была показать существующие тенденции, и что при условиях a, b или c может произойти в Беларуси в течение следующих 12 месяцев", - говорит одна из авторов сценариев, эксперт по Беларуси Германского фонда Маршалла США Марина Рахлей.

"Не факт, что сценарий будет полностью реализован, но могут сбыться его отдельные элементы, - уточняет Андрей Казакевич, директор белорусского института "Политическая сфера". - Их анализ позволит нам лучше понимать ситуацию". При этом заданные в сценариях условия не противоречат реальности. "Например, никто из экспертов не ставил под сомнение, что в ближайший год России будет выгодно поддерживать Лукашенко, поэтому это отражено во всех сценариях", - добавляет Рахлей.

Первый сценарий: "Стабильное болото"

Ольга Дрындова, политолог, член Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus)

Согласно этому сценарию, репрессии и отсутствие перспектив для демократического развития приводят к апатии в белорусском обществе. Политически активные граждане уезжают за рубеж. Режим Лукашенко укрепляет свои позиции, не допуская раскола в госаппарате и между элитами. Таким образом, власти в Минске решают, что нет необходимости проводить демократические реформы или идти на уступки требованиям протестующих.

"Этот сценарий отличает то, что в нем нет "черных лебедей", - отмечает Ольга Дрындова, куратор разработки сценариев, член Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus). - То есть к нему мы можем прийти, если не будет происходить неожиданных событий. Это такой вариант Беларуси пост-2010 года в реальности пост-2020-го".

Второй сценарий: "Окопная война"

В данном случае Александр Лукашенко отказывается от идеи проведения референдума по изменению конституции и вместо этого принимает новую конституцию, одобренную парламентом в августе 2022 году. Президентский срок увеличивается с 5 до 6 лет, а минимальный возраст для избрания президентом снижается до 25 лет. Это может означать подготовку к переходу власти к младшему сыну Лукашенко - Николаю. Но политических изменений в направлении демократического перехода власти нет.

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем, апрель 2019 года

Здесь эксперты вводят "черного лебедя": например, один из лидеров оппозиции умирает в тюрьме от ковида по вине администрации, поскольку ему вовремя не оказывается помощь. Это событие шокирует гражданское общество, ЕС усиливает санкции. В результате чего гражданское общество мобилизуется, активисты продолжают подпольную борьбу, хотя и в меньших масштабах.

"Окопная война - каждый продолжает настаивать на своем, - поясняет Марина Рахлей. - С одной стороны, белорусское общество продолжает борьбу, несмотря на репрессии. С другой стороны, несмотря на санкции и мобилизацию общества, Лукашенко удерживает власть благодаря поддержке России. Поэтому ничего не меняется".

Третий сценарий: "Белазахстан"

Референдум по Конституции создал на бумаге плюрализм, но Лукашенко по-прежнему является правителем Беларуси в новой должности - главы Всебелорусского народного собрания (ВНС). Миграционный кризис нарастает и ЕС, в частности Польша, заключает сделку с Лукашенко ("черный лебедь"). Демократические силы разочарованы, белорусы деморализованы и чувствуют себя преданными международным сообществом.

В этом сценарии эксперты выделяют два важных момента. Во-первых, уход Лукашенко на пост главы ВНС. "Даже если останется автократия, она становится менее персонифицирована. Это не ведет сразу к демократии, но возможны маленькие шаги к демократизации внутри системы", - полагает Ольга Дрындова.

Во-вторых, она указывает на связь между переговорами Запада с Лукашенко и настроениями в белорусском обществе: "Любые сделки с режимом на этом этапе могут сильно повлиять на настроения среди белорусов внутри страны и в кругах демократических сил, для которых это означает потерю политического веса".

Четвертый сценарий: "Смена власти по ошибке"

Провал кампании по конституционному референдуму провоцирует чистки в госаппарате, в том числе смерть ряда чиновников. Напуганные этими практиками часть силовиков и белорусских элит совершают госпереворот. Лукашенко теряет власть и оказывается под стражей. Внешние силы - ЕС, США, но также и Россия - поддерживают переход власти. Гражданское общество мобилизуется и вовлечено в переговоры о политическом транзите. Беларусь готовится к свободным и справедливым выборам в 2023 году.

Андрей Казакевич, директор белорусского института "Политическая сфера"

"Мы пытались понять, как в ближайшее время может произойти демократизация Беларуси. Этот сценарий маловероятен и возможен только в чрезвычайной ситуации. Таким "черным лебедем" мы посчитали дворцовый переворот, вызванный внутренними репрессиями", - говорит один из авторов сценария Андрей Казакевич.

Эксперт отмечает роль России: переворот становится для Москвы неожиданностью, но она участвует в процессе перехода власти, чтобы сохранить Беларусь в зоне своего влияния. Впрочем, если Россия реагирует иначе и противодействует перевороту, это может создать риск гражданского конфликта.

Смотрите также:

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Кризис с мигрантами - новые санкции Страны Балтии и ЕС в целом обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС. 2 декабря 2021 года Брюссель ввел пятый пакет санкционных мер. В списке 17 физических лиц и 11 организаций. В него вошли "Белавиа", "Центркурорт" и "Оскартур", а также предприятия "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина". О санкционных пакетах, принятых ранее, - в фотогалерее DW.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Сигнал режиму Лукашенко Пособничество нелегальной миграции - одна из причин принятия санкций против режима Лукашенко. Среди других - нарушения прав человека в РБ. 2 декабря ограничительные меры также расширили США, Великобритания и Канада. В список санкций США добавлены 20 человек, включая среднего сына Лукашенко Дмитрия, и 12 организаций: "Славкалий", "Агат", Белорусская калийная компания, "Белтехэкспорт" и другие.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Ответ ЕС на насилие Санкции против Минска также стали ответом на фальсификацию итогов выборов и жесткий разгон мирных протестов. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Лукашенко в черном списке ЕС Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Третий пакет санкций Евросоюза Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Штрафные меры против белорусских предприятий В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Авиабойкот после инцидента с Ryanair В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? МАЗ и БелАЗ в штрафном списке В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Секторальные санкции Евросоюза В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Совместный ответ на перехват Ryanair Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Масштабные санкции из США Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Новые санкции Великобритании и Канады А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Белорусская оппозиция "за" санкции Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 800.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Когда снимут санкции с Беларуси Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов. Автор: Янина Мороз

