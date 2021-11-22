 Что ждет Беларусь через год: ″стабильное болото″ или ″Белазахстан″? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.12.2021

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Беларусь

Что ждет Беларусь через год: "стабильное болото" или "Белазахстан"?

"Стабильное болото", "окопная война", "Белазахстан" или "смена власти по ошибке" - эксперты из трех стран разработали четыре сценария возможного развития событий в Беларуси до конца 2022 года. О них - DW.

Акция протеста в Минске, 17 августа 2020 года

Двенадцать экспертов из Беларуси, Германии и Польши собрались вместе и разработали четыре сценария развития белорусского политического кризиса до конца 2022 года. На этой неделе их презентовали в Брюсселе евродепутатам, включая посла ЕС в Беларуси Дирка Шюбеля (Dirk Schuebel) и членов делегации Европарламента по связям с Минском.  

Как разрабатывали сценарии

В основе сценариев лежат два фактора - демократическая трансформация (изменения в госаппарате, готовность режима Лукашенко к реформам) и уровень социальной мобилизации (насколько белорусское общество готово требовать перемен).

Эксперты выделяют отдельный фактор, который может повлиять на развитие того или иного сценария, - так называемый "черный лебедь". Этот термин, придуманный бывшим биржевым трейдером Нассимом Талебом, обозначает редкое и не прогнозируемое событие, которое при этом имеет серьезные последствия. Например, "черным лебедем" в белорусском политическом кризисе можно считать принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту.

Марина Рахлей, эксперт по Беларуси Германского фонда Маршалла США

Марина Рахлей, эксперт по Беларуси Германского фонда Маршалла США

Политологи подчеркивают, что разработанные сценарии не являются достоверными прогнозами. "Вопрос не в том, насколько сценарии реалистичны. Идея была показать существующие тенденции, и что при условиях a, b или c может произойти в Беларуси в течение следующих 12 месяцев", - говорит одна из авторов сценариев, эксперт по Беларуси Германского фонда Маршалла США Марина Рахлей.

"Не факт, что сценарий будет полностью реализован, но могут сбыться его отдельные элементы, - уточняет Андрей Казакевич, директор белорусского института "Политическая сфера". - Их анализ позволит нам лучше понимать ситуацию". При этом заданные в сценариях условия не противоречат реальности. "Например, никто из экспертов не ставил под сомнение, что в ближайший год России будет выгодно поддерживать Лукашенко, поэтому это отражено во всех сценариях", - добавляет Рахлей. 

Первый сценарий: "Стабильное болото"

Ольга Дрындова, политолог, член Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus)

Ольга Дрындова, политолог, член Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus)

Согласно этому сценарию, репрессии и отсутствие перспектив для демократического развития приводят к апатии в белорусском обществе. Политически активные граждане уезжают за рубеж. Режим Лукашенко укрепляет свои позиции, не допуская раскола в госаппарате и между элитами. Таким образом, власти в Минске решают, что нет необходимости проводить демократические реформы или идти на уступки требованиям протестующих.

"Этот сценарий отличает то, что в нем нет "черных лебедей", - отмечает Ольга Дрындова, куратор разработки сценариев, член Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus). - То есть к нему мы можем прийти, если не будет происходить неожиданных событий. Это такой вариант Беларуси пост-2010 года в реальности пост-2020-го".

Второй сценарий: "Окопная война"

В данном случае Александр Лукашенко отказывается от идеи проведения референдума по изменению конституции и вместо этого принимает новую конституцию, одобренную парламентом в августе 2022 году. Президентский срок увеличивается с 5 до 6 лет, а минимальный возраст для избрания президентом снижается до 25 лет. Это может означать подготовку к переходу власти к младшему сыну Лукашенко - Николаю. Но политических изменений в направлении демократического перехода власти нет.

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем, апрель 2019 года

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем, апрель 2019 года

Здесь эксперты вводят "черного лебедя": например, один из лидеров оппозиции умирает в тюрьме от ковида по вине администрации, поскольку ему вовремя не оказывается помощь. Это событие шокирует гражданское общество, ЕС усиливает санкции. В результате чего гражданское общество мобилизуется, активисты продолжают подпольную борьбу, хотя и в меньших масштабах.

"Окопная война - каждый продолжает настаивать на своем, - поясняет Марина Рахлей. - С одной стороны, белорусское общество продолжает борьбу, несмотря на репрессии. С другой стороны, несмотря на санкции и мобилизацию общества, Лукашенко удерживает власть благодаря поддержке России. Поэтому ничего не меняется".

Третий сценарий: "Белазахстан"

Референдум по Конституции создал на бумаге плюрализм, но Лукашенко по-прежнему является правителем Беларуси в новой должности - главы Всебелорусского народного собрания (ВНС). Миграционный кризис нарастает и ЕС, в частности Польша, заключает сделку с Лукашенко ("черный лебедь"). Демократические силы разочарованы, белорусы деморализованы и чувствуют себя преданными международным сообществом.

В этом сценарии эксперты выделяют два важных момента. Во-первых, уход Лукашенко на пост главы ВНС. "Даже если останется автократия, она становится менее персонифицирована. Это не ведет сразу к демократии, но возможны маленькие шаги к демократизации внутри системы", - полагает Ольга Дрындова.

Во-вторых, она указывает на связь между переговорами Запада с Лукашенко и настроениями в белорусском обществе: "Любые сделки с режимом на этом этапе могут сильно повлиять на настроения среди белорусов внутри страны и в кругах демократических сил, для которых это означает потерю политического веса". 

Четвертый сценарий: "Смена власти по ошибке"

Провал кампании по конституционному референдуму провоцирует чистки в госаппарате, в том числе смерть ряда чиновников. Напуганные этими практиками часть силовиков и белорусских элит совершают госпереворот. Лукашенко теряет власть и оказывается под стражей. Внешние силы - ЕС, США, но также и Россия - поддерживают переход власти. Гражданское общество мобилизуется и вовлечено в переговоры о политическом транзите. Беларусь готовится к свободным и справедливым выборам в 2023 году. 

Andrey Kazakevich, belorussischer Politologe, Leiter des Instituts Politische Sphäre

Андрей Казакевич, директор белорусского института "Политическая сфера"

"Мы пытались понять, как в ближайшее время может произойти демократизация Беларуси. Этот сценарий маловероятен и возможен только в чрезвычайной ситуации. Таким "черным лебедем" мы посчитали дворцовый переворот, вызванный внутренними репрессиями", - говорит один из авторов сценария Андрей Казакевич.

Эксперт отмечает роль России: переворот становится для Москвы неожиданностью, но она участвует в процессе перехода власти, чтобы сохранить Беларусь в зоне своего влияния. Впрочем, если Россия реагирует иначе и противодействует перевороту, это может создать риск гражданского конфликта.

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    Автор: Янина Мороз


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