Наводнение уничтожило памятники культуры (фото)

Бад-Нойенар-Арвайлер, Золинген, Вальпорцхайм • Катастрофическое наводнение на западе Германии унесло жизни десятков людей, оставило без крова тысячи семей, разрушило инфраструктуру целых городов. Пострадали от стихии и старинные здания, средневековые мосты, кладбища. Настоящей жемчужиной пострадавшего региона всегда считался фахверк.

Ведутся поиски пропавших без вести и проводятся первые работы по устранению последствий наводнения. И постепенно становится очевиден весь масштаб трагедии. Вода унесла жизни, историю, традиции.

Башня городской стены в Арвайлере под натиском воды устояла. Сама стена сохранилась еще со Средневековья и не раз подвергалась нападению врагов, пожарам и другим стихиям. Масштаб разрушений в ходе случившегося в июле наводнения пока оценить сложно. Такой вид с городской стены открывается на затопленное кладбище и разрушенные постройки.

Арвайлер славится своими фахверковыми улочками. Мимо этого дома туристы обычно проходят, высоко подняв голову и рассматривая резьбу на фасаде. Построенный в 1621 году, этот дом повидал за свою 400-летнюю историю многое.

То, что осталось от исторического моста в Вальпорцхайме, по которому проходила железная дорога. Наводнение в долине реки Ар сносило на своем пути и современные мосты, и средневековые постройки.

Фахверк - одна из главных достопримечательностей региона. Этот фахверковый дом - один из двух в Золингене, который удалось сохранить в его первоначальном виде. До наводнения. Музей, рассказывающий историю производства ножей, кинжалов, - гордость Золингена.

Самый центр курортного Бад-Нойенара. Сюда - прогуляться по историческому городу или покупаться в термах - приезжали туристы со всего мира и местные жители из региона. Исторический центр города сильно пострадал от наводнения.

Фотографии и информация с места катастрофы пока не могут дать точную картину всей трагедии. Стихия разрушила жизни людей и многовековые традиции, оставив после себя пустое место.

Смотрите также: