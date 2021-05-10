 Ядовитое содержание. Что прятали в книжных тайниках XVII века | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2021

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Культура и стиль жизни

Ядовитое содержание. Что прятали в книжных тайниках XVII века

Такие книжные тайники были популярны в эпоху барокко. В них хранили не только любовные письма и драгоценности.

Один из двух десятков книжных тайников в Библиотеке герцогини Анны Амалии

Один из двух десятков книжных тайников в Библиотеке герцогини Анны Амалии

Тот, кто хочет устроить у себя дома тайник, может отправиться посмотреть на образцы необычных домашних тайников в Веймар - в историческую Библиотеку герцогини Анны Амалии (Herzogin Anna Amalia Bibliothek), одну из крупнейших публичных исследовательских библиотек в Германии. В ней хранится целая коллекция муляжей книг, которые в эпоху барокко, когда они были в большой моде, выполняли роль потайных шкатулок для драгоценностей, разных ядов, алкоголя оружия, денег, любовных писем.

Тайники эпохи барокко

Знаменитый зал в стиле рококо - жемчужина здания этой библиотеки и один из самых роскошных храмов литературы в мире. Именно здесь и находится коллекция книг-тайников. Внешне такую книгу от настоящей не отличишь: солидный кожаный переплет, золотой обрез, обложка, оформленная объемными узорами ручного тиснения, элегантные застежки. Откроешь - а внутри-то, оказывается, секретная шкатулка со всевозможными выдвижными ящичками и секциями: как в книге-тайнике на двух представленных здесь фотографиях.

Второе отделение книжного тайника

Второе отделение книжного тайника

Этот великолепный фолиант-обманка XVII века - настоящее произведение искусства и предмет особой гордости веймарской коллекции. Тогда, в "причудливую" эпоху барокко в аристократических кругах естественность стала восприниматься как дикость и невежество, а в ранг центральных эстетических категорий были возведены иллюзия, симулирование, обман. В почете были не реалистичность и достоверность, а гламур и патетика.

Как женщины, так и мужчины нещадно пудрили свои лица, обильно поливали себя духами, водружали на головы громадные пышные парики, облачались в массивные наряды с кружевными воротниками, бантами и жабо, носили чулки, обувь на каблуках. Непременными аксессуарами были ювелирные украшения с крупными драгоценными камнями, гипюровые зонтики, перчатки, муфты, расписные веера. Любимыми развлечениями стали театральные представления, увеселения с фейерверками, балы-маскарады. Неудивительно поэтому, что именно в ту пору и были придуманы книги-обманки со шкатулками-тайниками. Чего стоили одни только так называемые "ликерные" и "шнапсовые библии" или "дьявольские молитвенники" с алкоголем внутри.

Аптечка отравителя?

Еще эпоха барокко прославилась как эпоха тайных заговоров, интриг и дворцовых переворотов. Стоит вспомнить хотя бы о нашумевшем "Деле о ядах" (1675-1682 годов) - громком скандале в связи с убийствами при дворе французского короля Людовика XIV, бросившем тень на высший свет Франции и омрачившем яркий период правления легендарного монарха. В качестве средства для устранения неугодных очень часто применяли разные ядовитые растения и другие вещества.

Запечатленный на фотографии тайник в виде фолианта с переплетом из свиной кожи как раз и предназначался для хранения таких субстанций и целебных растений, которые можно было применять в самых разных целях, помня слова Парацельса о том, что "все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; только количество делает вещество неядовитым".

Библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре

Библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре

"Аптечка" состоит из двух частей. Первое отделение разделено на десять миниатюрных выдвижных ящичков с надписями "Табак", "Болиголов", "Опийный мак", "Волчеягодник", "Свинцовые белила", "Дурман", "Полынь", "Белладонна", "Безвременник осенний", "Аконит". В центре - застекленное углубление размером побольше, в котором находятся сакральные символы - черный жук-олень и вырезанный из белой кости череп, которые должны были напоминать владельцу о конечности земной жизни. Слева расположен экслибрис 1672 года.

Верхнюю и нижнюю части второго отделения занимают узкие продолговатые ящички, каждый из которых поделен на два отдела. Они были предназначены для хранения паслёна, белокопытника, лютика, горицвета, чистотела, черемухи, арума и молочая. Посередине - центральный отсек, закрытый на цепочку. В нем находятся две бутылочки из прозрачного стекла. Слева и справа - квадратные выдвижные ящички. Каждый открывается с помощью маленькой перламутровой ручки. С правой стороны - гравюра на меди с изображением Леопольда I (1640-1705), императора Священной Римской империи, короля Венгрии и короля Чехии. На ней - красная лакированная печать.

Уникальная коллекция для веймарской библиотеки

Как сообщил DW представитель Библиотеки герцогини Анны Амалии Илер Мбакор (Hilaire Mbakop), в Веймаре хранится в общей сложности два десятка таких необычных экспонатов. Изначально эта коллекция принадлежала неким братьям Шмид (Schmid), жившим в швейцарском кантоне Цуг в XVII веке и собиравшим книги-тайники. После их смерти коллекция переходила от одного владельца к другому. В 2019 году они были вставлены на аукционе в Мюнхене, где и были приобретены Библиотекой Анны Амалии.

Смотрите также: 

  • Зал рококо

    Возрожденная из пепла

    Храм литературы

    Эта основанная в 1691 году в Веймаре библиотека входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она носит имя Анны Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1739-1807) - своей главной покровительницы. В 2007 году вновь открылся для посетителей отреставрированный после пожара знаменитый зал в стиле рококо – жемчужина этого здания и один из самых роскошных храмов литературы в мире.

  • До пожара

    Возрожденная из пепла

    Вотчина великого Гёте

    А вот так этот зал выглядел до пожара. Сын Анны Амалии, великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский, после своего вступления на престол в 1775 году стал расширять и пополнять библиотеку. На пост ее руководителя он пригласил Иоганна Вольфганга фон Гете, благодаря которому она и стала одной из самых значимых библиотек Германии.

  • Пожар

    Возрожденная из пепла

    Пожар

    2 сентября 2004 года, буквально накануне начала запланированного ремонта, в здании "цитадели веймарского классицизма" внезапно вспыхнул сильнейший пожар. Опубликованные в СМИ фотоснимки с изображением погибающих в пламени ценнейших книг и рукописей повергли в ужас весь мир.

  • Тушение пожара

    Возрожденная из пепла

    Страшные последствия

    При пожаре историческому зданию был нанесен сильнейший ущерб. Но особенно пострадала одна из галерей с книжными полками, обрамляющими овальный зал рококо. В результате дотла сгорели 50 тысяч старинных книг. 62 тысячи единиц хранения оказались серьезно повреждены огнем и водой, использованной для тушения. По оценкам экспертов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

  • После пожара

    Возрожденная из пепла

    Спасенные раритеты

    Лишь несколько часов спустя после возгорания пожарным удалось локализовать огонь. Пожар уничтожил либо сильно повредил примерно пятую часть старинных изданий и десятую часть всего собрания, насчитывавшего один миллион единиц хранения. Около 28 тысяч томов, включая уникальную Библию Мартина Лютера (XVI век), из горящего здания все же удалось эвакуировать.

  • Пострадавшие книги

    Возрожденная из пепла

    Непростая задача

    В общей сложности 38,8 миллиона евро в виде пожертвований, государственных субсидий и средств, выделенных различными фондами культуры, поступило на спасение пострадавшего при пожаре собрания. 20 миллионов евро уже истрачено. Но для полного завершения проекта, осуществляемого Фондом веймарской классики, потребуется по меньшей мере еще 15 лет.

  • Реставрационные работы

    Возрожденная из пепла

    Восстановлению не подлежат

    36 тысяч спасенных из огня и отреставрированных книг уже встали на полки библиотеки. Пятую часть из 50 тысяч сгоревших томов заменили дубликаты, которые удалось отыскать на букинистическом рынке. Теперь предстоит самое трудное - восстановление изданий с наиболее сильными "ожогами". На это потребуются долгие годы. Множество книг утрачены безвозвратно.

  • Труд Коперника

    Возрожденная из пепла

    Спасенный Коперник

    Поистине потрясающая находка: совсем недавно среди получивших наиболее серьезный ущерб книг специалисты вдруг обнаружили первое издание сочинения Николая Коперника "О вращении небесных сфер" (1543) – труда, считавшегося утерянным безвозвратно. В этой работе астроному удалось доказать, что Земля и другие планеты вращаются вокруг своей оси и вокруг Солнца.

  • Здание после ремонта

    Возрожденная из пепла

    Восстановленный храм культуры

    В феврале 2005 года, пять месяцев спустя после возгорания, ставшего в Германии самым крупным пожаром в здании библиотеки со времен Второй мировой войны, двери отреставрированного храма культуры вновь открылись для посетителей. В 23,8 миллиона евро обошелся ремонт. В новом комплексе появился учебный центр, а также дополнительные залы, связанные со старым книгохранилищем подземным переходом.

  • После реставрации

    Возрожденная из пепла

    Со следами пожара

    Во время реставрации вторая галерея зала рококо была переоборудована в дополнительный читальный зал, где можно ознакомиться со старинными рукописями, книгами, изданными в Европе в период от начала книгопечатания до 1 января 1501 года, различными заметками, географическими картами. На фото запечатлены сгоревшая при пожаре и отреставрированная части галереи.

  • Перед зданием библиотеки

    Возрожденная из пепла

    Уникальные собрания

    Библиотека герцогини Анны Амалии собирает ученых со всего мира. Книгохранилище в Веймаре славится своим богатейшим собранием классической немецкой литературы: от эпохи Просвещения до позднего этапа романтизма. Впечатляют и уникальные коллекции книжных рукописей, географических карт, глобусов, а также аудиозаписей, изданий на микро- и электронных носителях.

    Автор: Филипп Йедикке, Наталия Королева


Контекст

Восставшая из пепла: библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре

В 2004 году в цитадели духа веймарского классицизма вспыхнул пожар. В пламени погибли десятки тысяч бесценных книг и рукописей. Реставрация поврежденных книг продолжается.  

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.  

Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.  

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После пожара: легендарная немецкая библиотека залечивает раны

Десять лет назад Библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре сильно пострадала от пожара. В интервью DW ее директор рассказывает о том, как идет реставрация собрания.  

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Немецкой национальной библиотеке - 100 лет  

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