Ядовитое содержание. Что прятали в книжных тайниках XVII века

Тот, кто хочет устроить у себя дома тайник, может отправиться посмотреть на образцы необычных домашних тайников в Веймар - в историческую Библиотеку герцогини Анны Амалии (Herzogin Anna Amalia Bibliothek), одну из крупнейших публичных исследовательских библиотек в Германии. В ней хранится целая коллекция муляжей книг, которые в эпоху барокко, когда они были в большой моде, выполняли роль потайных шкатулок для драгоценностей, разных ядов, алкоголя оружия, денег, любовных писем.

Тайники эпохи барокко

Знаменитый зал в стиле рококо - жемчужина здания этой библиотеки и один из самых роскошных храмов литературы в мире. Именно здесь и находится коллекция книг-тайников. Внешне такую книгу от настоящей не отличишь: солидный кожаный переплет, золотой обрез, обложка, оформленная объемными узорами ручного тиснения, элегантные застежки. Откроешь - а внутри-то, оказывается, секретная шкатулка со всевозможными выдвижными ящичками и секциями: как в книге-тайнике на двух представленных здесь фотографиях.

Второе отделение книжного тайника

Этот великолепный фолиант-обманка XVII века - настоящее произведение искусства и предмет особой гордости веймарской коллекции. Тогда, в "причудливую" эпоху барокко в аристократических кругах естественность стала восприниматься как дикость и невежество, а в ранг центральных эстетических категорий были возведены иллюзия, симулирование, обман. В почете были не реалистичность и достоверность, а гламур и патетика.

Как женщины, так и мужчины нещадно пудрили свои лица, обильно поливали себя духами, водружали на головы громадные пышные парики, облачались в массивные наряды с кружевными воротниками, бантами и жабо, носили чулки, обувь на каблуках. Непременными аксессуарами были ювелирные украшения с крупными драгоценными камнями, гипюровые зонтики, перчатки, муфты, расписные веера. Любимыми развлечениями стали театральные представления, увеселения с фейерверками, балы-маскарады. Неудивительно поэтому, что именно в ту пору и были придуманы книги-обманки со шкатулками-тайниками. Чего стоили одни только так называемые "ликерные" и "шнапсовые библии" или "дьявольские молитвенники" с алкоголем внутри.

Аптечка отравителя?

Еще эпоха барокко прославилась как эпоха тайных заговоров, интриг и дворцовых переворотов. Стоит вспомнить хотя бы о нашумевшем "Деле о ядах" (1675-1682 годов) - громком скандале в связи с убийствами при дворе французского короля Людовика XIV, бросившем тень на высший свет Франции и омрачившем яркий период правления легендарного монарха. В качестве средства для устранения неугодных очень часто применяли разные ядовитые растения и другие вещества.

Запечатленный на фотографии тайник в виде фолианта с переплетом из свиной кожи как раз и предназначался для хранения таких субстанций и целебных растений, которые можно было применять в самых разных целях, помня слова Парацельса о том, что "все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; только количество делает вещество неядовитым".

Библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре

"Аптечка" состоит из двух частей. Первое отделение разделено на десять миниатюрных выдвижных ящичков с надписями "Табак", "Болиголов", "Опийный мак", "Волчеягодник", "Свинцовые белила", "Дурман", "Полынь", "Белладонна", "Безвременник осенний", "Аконит". В центре - застекленное углубление размером побольше, в котором находятся сакральные символы - черный жук-олень и вырезанный из белой кости череп, которые должны были напоминать владельцу о конечности земной жизни. Слева расположен экслибрис 1672 года.

Верхнюю и нижнюю части второго отделения занимают узкие продолговатые ящички, каждый из которых поделен на два отдела. Они были предназначены для хранения паслёна, белокопытника, лютика, горицвета, чистотела, черемухи, арума и молочая. Посередине - центральный отсек, закрытый на цепочку. В нем находятся две бутылочки из прозрачного стекла. Слева и справа - квадратные выдвижные ящички. Каждый открывается с помощью маленькой перламутровой ручки. С правой стороны - гравюра на меди с изображением Леопольда I (1640-1705), императора Священной Римской империи, короля Венгрии и короля Чехии. На ней - красная лакированная печать.

Уникальная коллекция для веймарской библиотеки

Как сообщил DW представитель Библиотеки герцогини Анны Амалии Илер Мбакор (Hilaire Mbakop), в Веймаре хранится в общей сложности два десятка таких необычных экспонатов. Изначально эта коллекция принадлежала неким братьям Шмид (Schmid), жившим в швейцарском кантоне Цуг в XVII веке и собиравшим книги-тайники. После их смерти коллекция переходила от одного владельца к другому. В 2019 году они были вставлены на аукционе в Мюнхене, где и были приобретены Библиотекой Анны Амалии.

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