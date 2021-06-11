Что нужно знать о покровителях футбола (фотогалерея)

Святые покровители футбольных сборных

Святой Виллиброрд - Нидерланды

Нидерландам в последнее время не очень везло на крупных турнирах, вернее - они вообще на них не попадали, но на этот раз, судя по всему, покровитель сборной, так сказать, опомнился и посодействовал хотя бы на этом этапе. Бенедиктинский монах Виллиброрд (675-739) сыграл важнейшую роль в обращении в христианство Фризии. Также основал монастырь в Люксембурге, где была сделана эта фотография.