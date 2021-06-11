Что нужно знать о покровителях футбола (фотогалерея)

Кому на чемпионате Европы по футболу будут помогать Георгий Победоносец, Владимир Великий, Андрей Первозванный и другие покровители национальных сборных?
Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по футболу в форме с изображением границ страны, включающих аннексированный Крым. Россия критикует, УЕФА не видит нарушений. А немецкие эксперты?
Команда Северной Македонии одержала верх над бундестим - 2:1 - на выезде в отборочном матче ЧМ-2022.
Йоахим Лёв сознательно решил досрочно уйти с поста главного тренера сборной ФРГ по футболу. Он поблагодарил Немецкий футбольный союз и отметил успехи бундестим.
Бывший капитан сборной Германии по футболу Филипп Лам не советует профессиональным футболистам, которые сейчас играют, совершать каминг-аут.