 Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.06.2021

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По Германии

Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото)

Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкуфрте-на-Майне.

Газета в капсуле времени

Свежие новости из 1881 года

Франкфурт-на-Майне  Капсулы времени или памяти (нем. Zeitkapsel) в Германии обычно закладывали и закладывают в фундаменты или стены зданий при строительстве, поэтому находка, сделанная на этой неделе во Франкфурте-на-Майне в немецкой земле Гессен, не только порадовала, но и очень удивила.

Сразу два жестяных бокса были обнаружены в неожиданном месте - во время снятия креста с колокольни храма Драйкёнигскирхе (Dreikönigskirche), посвященного Трем святым королям-волхвам. Он был возведен для евангелической общины в 1875-1880 годах в неоготическом стиле на месте средневековой часовни XIV века. Находится на берегу Майна в районе Франкфурт-Заксенхаузен.

Драйкёнигскирхе, крест, находки. Фотографии

Драйкёнигскирхе, Франкуфрт-на-Майне

Храм Драйкёнигскирхе до начала ремонтных работ

Драйкёнигскирхе

Работы по демонтажу креста на 80-метровой высоте и при 30-градусной жаре

Находки из капсулы времени во Франкфурт-на-Майне

Вода (давно утёкшая) из Майна или яблочное вино 140-летней выдержки?

Франкфурт-на-Майне

Крест разобран и готов к отправке в реставрационную мастерскую

Сейчас здесь ремонтируют фасад и обновляют крышу колокольни, на что до 2023 года будет потрачено около 3,2 миллиона евро. Кованый крест демонтировали для отправки в реставрационную мастерскую в Тюрингии. В ходе этих работ в четверг, 17 июня, и были обнаружены капсулы времени, заложенные около 140 лет назад в сферу под крестом.

В одном из боксов находились газета 1881 года и бутылочка с какой-то жидкостью - предположительно, со здешним знаменитым яблочным вином или водой из Майна. Это еще предстоит выяснить экспертам. Второй бокс был плотно запечатан, поэтому раскрывать на месте его не стали. Как сообщает информационное агентство dpa, находки переданы городским властям.

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    Автор: Ксения Сафронова


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