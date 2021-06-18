Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото)

Франкфурт-на-Майне • Капсулы времени или памяти (нем. Zeitkapsel) в Германии обычно закладывали и закладывают в фундаменты или стены зданий при строительстве, поэтому находка, сделанная на этой неделе во Франкфурте-на-Майне в немецкой земле Гессен, не только порадовала, но и очень удивила.

Сразу два жестяных бокса были обнаружены в неожиданном месте - во время снятия креста с колокольни храма Драйкёнигскирхе (Dreikönigskirche), посвященного Трем святым королям-волхвам. Он был возведен для евангелической общины в 1875-1880 годах в неоготическом стиле на месте средневековой часовни XIV века. Находится на берегу Майна в районе Франкфурт-Заксенхаузен.

Драйкёнигскирхе, крест, находки. Фотографии

Храм Драйкёнигскирхе до начала ремонтных работ

Работы по демонтажу креста на 80-метровой высоте и при 30-градусной жаре

Вода (давно утёкшая) из Майна или яблочное вино 140-летней выдержки?

Крест разобран и готов к отправке в реставрационную мастерскую

Сейчас здесь ремонтируют фасад и обновляют крышу колокольни, на что до 2023 года будет потрачено около 3,2 миллиона евро. Кованый крест демонтировали для отправки в реставрационную мастерскую в Тюрингии. В ходе этих работ в четверг, 17 июня, и были обнаружены капсулы времени, заложенные около 140 лет назад в сферу под крестом.

В одном из боксов находились газета 1881 года и бутылочка с какой-то жидкостью - предположительно, со здешним знаменитым яблочным вином или водой из Майна. Это еще предстоит выяснить экспертам. Второй бокс был плотно запечатан, поэтому раскрывать на месте его не стали. Как сообщает информационное агентство dpa, находки переданы городским властям.

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