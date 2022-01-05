В Алма-Ате - стрельба, нехватка продовольствия и опасности на улицах (07.01.2022)

Протесты в Казахстане: военнослужащие контингента ОДКБ имеют право стрелять

В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов, которые вспыхнули после повышения цен на автогаз и переросли в беспорядки. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями 6 января.