В Алма-Ате - стрельба, нехватка продовольствия и опасности на улицах (07.01.2022)

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Собственный корреспондент DW находится в городе. Он стал очевидцем того, как люди помогают друг другу.
В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов, вспыхнувших после повышения цен на автогаз и переросших в беспорядки. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями 7 января.
В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов, которые вспыхнули после повышения цен на автогаз и переросли в беспорядки. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями 6 января.
В обращении к нации президент Казахстана назвал демонстрантов "террористами" и "боевиками", обвинил в подстрекательстве правозащитников, свободные СМИ и "зарубежных деятелей" и поблагодарил за помощь Путина.
В крупнейший город Казахстана вошли военные. Интернета по-прежнему нет, ТВ работает с перебоями. Неожиданная помощь населению поступила от предпринимателей. Репортаж DW.
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