Что должна уметь баварская пивная королева (фото)

Мюнхен • Знаменитый мюнхенский Октоберфест в этом году заранее отменили - уже второй раз подряд. Борьба с пандемией продолжается, как продолжается и жизнь, поэтому некоторые традиции, связанные с пивом и пивными праздниками, в Баварии по возможности стараются все же поддерживать.

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны во время практических занятий, организованных для баварской пивной королевы Сары Йегер (Sarah Jäger), которая по роду своей венценосной деятельности должна уметь ловко, быстро и элегантно открывать такие вот деревянные бочки - вбивать в них кран специальным деревянным молотком и разливать первые кружки - себе и почетным гостям. Место действия - пивной сад на горе Нокерберг в Мюнхене.

Бочку с размаху откроет, в шумящий биргартен войдет... Фотографии

Удар, еще удар!

Позируем специально для фотографов

Можно разливать!

Октоберфест-2022

Как известно, первую бочку мюнхенского Октоберфеста открывает не королева, а демократически избранный обербургомистр этого города, причем все участники церемонии и пресса с особым интересом считают число потребовавшихся ударов. Некоторым нужно всего два, но в хрониках есть и случай, когда для выполнения этой важной обязанности тогдашнему главе города в 1950 году потребовалось… целых 17 ударов.

В следующем году Октоберфест все же должен состояться. Даже известны даты - 7.09 - 03.10. И тогда все вновь услышат привычный возглас: "O'zapft is!", означающий официальное начало двухнедельного веселья.

Будем оптимистами и обойдемся без "но" и "если".

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