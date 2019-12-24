Что немцы положат сегодня под елку? Рассказываем по секрету

В Германии подарки дарят традиционно не в канун Нового года, а в праздник Рождества. Но обычно они тоже лежат под елкой. Несмотря на то, что предвкушение грядущих праздников и предпраздничные хлопоты в этом году были изрядно омрачены ситуацией, связанной с распространением коронавируса, на готовности радовать подарками друзей и близких это никак не отразилось. По данным портала Statista, на рождественские подарки немцы в 2020 году в среднем потратили около 300 евро - не больше и не меньше, чем в прошлом году. К выбору сюрпризов, которые сегодня, 24 декабря, окажутся под елкой, жители Германии отнеслись с особой тщательностью и изобретательностью, что подтверждают и результаты социологических опросов.
Подарочные сертификаты, деньги, книги
Настоящей палочкой-выручалочкой среди рождественских подарков в Германии считаются конверты с деньгами и подарочные сертификаты в книжные и другие магазины. По данным Statista, они занимают первое место в тройке самых распространенных в Германии подарков и в 2020 году. Вместо денег на будущие путешествия в дальние страны (уж слишком сложно планировать поездку в ближайшие каникулы) предпочтение отдается теперь финансированию поездок по стране или экскурсий по родному региону.
Интересно, что несмотря на коронавирусные ограничения, каждый десятый (из числа опрошенных) все же решил подарить своим родным и близким подарочные талоны или билеты в кино, театр и на концерт. "Билеты на ноябрьский концерт любимой рок-группы получит на Рождество один из наших племянников", - делится своими предпраздничными планами Штефани Лаге (Stefanie Lage). "Это не просто билеты, но и время, которое мы проведем все вместе, ведь на концерт он пойдет с нами", - поясняет жительница Кельна в беседе с DW. Главное в выборе подарков, по ее словам, индивидуальный подход. "В этом году как-то особенно хочется, чтобы подарок пришелся по душе", - подчеркивает она.
Еще одна идея для племянников (а их у супругов Лаге много) - поход в кинотеатр, не выходя из квартиры. "Они получат все необходимое для создания атмосферы, напоминающей настоящий кинотеатр, включая, конечно, фильмы, попкорн, чипсы, напитки", - перечисляет Штефани. Сама она всегда рада книжным подаркам под елкой. В списке подарков-фаворитов (Statista) книги (в том числе и электронные) заняли почетное третье место.
Сладости, деликатесы - и не только для гурманов
Второе место среди подарков в 2020 году отведено сладостям и различным деликатесам. Если уж нельзя сходить в ресторан, то теперь ресторан может накрыть праздничный стол у желающих дома. То есть подарить можно не только традиционный в Германии подарок - корзину с деликатесами, но и заказать праздничное меню с доставкой на дом.
"Поход в ресторан всей семьей - отличный подарок к Рождеству", - считает Штефани Лаге. В этом году это еще и акция поддержки любимого заведения, подчеркивает она. Поэтому подарочные сертификаты в ресторан (реальный ужин или с доставкой на дом) присутствуют и в ее личном списке подарков.
Актуальный сегодня подарочный сертификат-сюрприз приготовил Свен Хорст (Sven Horst) для своей подруги. "Дженни сможет принять участие в кулинарном онлайн мастер-классе", - рассказывает пекарь из Леверкузена в интервью DW. Она будет готовить в собственной квартире под чутким дистанционным руководством опытных поваров в прямом эфире, поясняет Свен. Виноделы тоже предлагают сегодня дегустацию в прямом эфире: так можно ознакомиться с рекомендациями сомелье и попробовать новые сорта, доставленные заранее по почте.
Игрушки, мода, электротехника и креативная упаковка
В список наиболее распространенных рождественских подарков института Statista вошли игры и игрушки, одежда, часы и украшения, косметика, электротехника и электронные гаджеты. По мнению экспертов, под елкой в этом году окажется, например, меньше фотоаппаратов и больше квадрокоптеров, кофемашин, роботов-пылесосов и коробок с конструктором Lego.
Время вынужденной самоизоляции повлияло, очевидно, не только на перераспределение предпочтений в выборе подарков, но и упаковки. Ключевые слова здесь - экологичность, вторичное использование. Так, оригинальность презентации подарка все чаще проявляется, например в использовании старых журналов, плакатов или географических карт. "Для упаковки подарков я взяла листы из моих старых нотных тетрадей", - делится опытом Кристине Миллер (Kristine Miller) из Кельна в беседе с DW. Ее упаковочный девиз: "Меньше мишуры и блеска, больше смекалки". "Серьги для моей младшей сестры я спрятала в скорлупу грецкого ореха, а книги для мамы завернула в шелковый платок, который сначала сама же и разрисовала", - перечисляет начинающий педагог.
В праздничный вечер многим хочется компенсировать то, чего в уходящем году явно не хватало - реального (а не виртуального) общения, поездок, и не только по Германии, но и в дальние страны. "Моего мужа трудно чем-либо удивить, поэтому я решила подарить ему сеанс на симуляторе полета", - рассказывает Штефани Лаге. Он сможет "отправиться" в один из 20 тысяч (запрограммированных) аэропортов мира, поясняет она. "Например, в аэропорт греческого Наксоса, куда в этом году съездить нам так и не удалось", - говорит Штефани.
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Традиционные немецкие сувениры
Берлинские медведи
Начнем с немецкой столицы, из поездки в которую сложно вернуться домой без хотя бы одного медведя - Berliner Bär. Этот зверь украшает герб города с конца XIII века. Однако, как предполагают историки, название Берлина произошло во времена колонизации восточных земель германскими племенами не от немецкого слова Bär, а от древнеславянского berl - болото.
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"Восточный" человечек
Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.
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Осколки Стены
Тех, кто в 1989 году хотел как можно быстрее всеми доступными подручными средствами разрушить Берлинскую стену или просто отбить кусок на память о мирной революции в ГДР, прозвали "стенными дятлами" (Mauerspechte). Сегодня откалывать от Стены уже ничего нельзя. Однако на ее строительство ушло 200 тысяч тонн бетона, так что сувенирные киоски осколками обеспечены надолго.
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Часы с кукушкой
Из Берлина переместимся в Шварцвальд - знаменитое Чернолесье на юго-западе Баден-Вюртемберга. Считается, что в середине XVIII века именно отсюда начали распространяться по всему миру настенные часы с кукушкой (Kuckucksuhr). Сегодня разброс цен на такие часы, изготовленные здесь, в зависимости от их качества и материала, из которого они сделаны, составляет от полусотни до почти двух тысяч евро.
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"Погодный домик"
Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.
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Традиционные немецкие сувениры
Для любителей пива
Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.
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Традиционные немецкие сувениры
Кожаные штаны
Во время встречи "большой семерки", состоявшейся в Баварии в июне 2015 года, Барак Обама, якобы досадуя, с легким акцентом сообщил местным жителям, что забыл дома свои кожаные штаны - ледерхозе (Lederhose). В чем проблема? Мог бы купить новые, чтобы порадовать хозяев встречи! Самые простые стоят 40 - 60 евро. Еще дешевле - баварские шляпы. А для дома можно приобрести альпийский колокольчик…
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Дирндль
Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.
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Традиционные немецкие сувениры
Для любителей вина
Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.
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Традиционные немецкие сувениры
Садовый гном
По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Щелкунчик
Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.
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Традиционные немецкие сувениры
Рождественские игрушки
Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.
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Традиционные немецкие сувениры
Нечистая сила
Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Морской сувенир
В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Машинки для больших и маленьких
Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Автомобильная такса
Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.
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Традиционные немецкие сувениры
Немецкое качество
Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.
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Традиционные немецкие сувениры
Немецкий фарфор
О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.
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Традиционные немецкие сувениры
О-де-Колон
"Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.
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Традиционные немецкие сувениры
Очень мягкая игрушка
Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.
Автор: Максим Нелюбин