Что немцы положат сегодня под елку? Рассказываем по секрету

В Германии подарки дарят традиционно не в канун Нового года, а в праздник Рождества. Но обычно они тоже лежат под елкой. Несмотря на то, что предвкушение грядущих праздников и предпраздничные хлопоты в этом году были изрядно омрачены ситуацией, связанной с распространением коронавируса, на готовности радовать подарками друзей и близких это никак не отразилось. По данным портала Statista, на рождественские подарки немцы в 2020 году в среднем потратили около 300 евро - не больше и не меньше, чем в прошлом году. К выбору сюрпризов, которые сегодня, 24 декабря, окажутся под елкой, жители Германии отнеслись с особой тщательностью и изобретательностью, что подтверждают и результаты социологических опросов.

Подарочные сертификаты, деньги, книги

Настоящей палочкой-выручалочкой среди рождественских подарков в Германии считаются конверты с деньгами и подарочные сертификаты в книжные и другие магазины. По данным Statista, они занимают первое место в тройке самых распространенных в Германии подарков и в 2020 году. Вместо денег на будущие путешествия в дальние страны (уж слишком сложно планировать поездку в ближайшие каникулы) предпочтение отдается теперь финансированию поездок по стране или экскурсий по родному региону.

Интересно, что несмотря на коронавирусные ограничения, каждый десятый (из числа опрошенных) все же решил подарить своим родным и близким подарочные талоны или билеты в кино, театр и на концерт. "Билеты на ноябрьский концерт любимой рок-группы получит на Рождество один из наших племянников", - делится своими предпраздничными планами Штефани Лаге (Stefanie Lage). "Это не просто билеты, но и время, которое мы проведем все вместе, ведь на концерт он пойдет с нами", - поясняет жительница Кельна в беседе с DW. Главное в выборе подарков, по ее словам, индивидуальный подход. "В этом году как-то особенно хочется, чтобы подарок пришелся по душе", - подчеркивает она.

Еще одна идея для племянников (а их у супругов Лаге много) - поход в кинотеатр, не выходя из квартиры. "Они получат все необходимое для создания атмосферы, напоминающей настоящий кинотеатр, включая, конечно, фильмы, попкорн, чипсы, напитки", - перечисляет Штефани. Сама она всегда рада книжным подаркам под елкой. В списке подарков-фаворитов (Statista) книги (в том числе и электронные) заняли почетное третье место.

Сладости, деликатесы - и не только для гурманов

Второе место среди подарков в 2020 году отведено сладостям и различным деликатесам. Если уж нельзя сходить в ресторан, то теперь ресторан может накрыть праздничный стол у желающих дома. То есть подарить можно не только традиционный в Германии подарок - корзину с деликатесами, но и заказать праздничное меню с доставкой на дом.

"Поход в ресторан всей семьей - отличный подарок к Рождеству", - считает Штефани Лаге. В этом году это еще и акция поддержки любимого заведения, подчеркивает она. Поэтому подарочные сертификаты в ресторан (реальный ужин или с доставкой на дом) присутствуют и в ее личном списке подарков.

Актуальный сегодня подарочный сертификат-сюрприз приготовил Свен Хорст (Sven Horst) для своей подруги. "Дженни сможет принять участие в кулинарном онлайн мастер-классе", - рассказывает пекарь из Леверкузена в интервью DW. Она будет готовить в собственной квартире под чутким дистанционным руководством опытных поваров в прямом эфире, поясняет Свен. Виноделы тоже предлагают сегодня дегустацию в прямом эфире: так можно ознакомиться с рекомендациями сомелье и попробовать новые сорта, доставленные заранее по почте.

Игрушки, мода, электротехника и креативная упаковка

В список наиболее распространенных рождественских подарков института Statista вошли игры и игрушки, одежда, часы и украшения, косметика, электротехника и электронные гаджеты. По мнению экспертов, под елкой в этом году окажется, например, меньше фотоаппаратов и больше квадрокоптеров, кофемашин, роботов-пылесосов и коробок с конструктором Lego.

Время вынужденной самоизоляции повлияло, очевидно, не только на перераспределение предпочтений в выборе подарков, но и упаковки. Ключевые слова здесь - экологичность, вторичное использование. Так, оригинальность презентации подарка все чаще проявляется, например в использовании старых журналов, плакатов или географических карт. "Для упаковки подарков я взяла листы из моих старых нотных тетрадей", - делится опытом Кристине Миллер (Kristine Miller) из Кельна в беседе с DW. Ее упаковочный девиз: "Меньше мишуры и блеска, больше смекалки". "Серьги для моей младшей сестры я спрятала в скорлупу грецкого ореха, а книги для мамы завернула в шелковый платок, который сначала сама же и разрисовала", - перечисляет начинающий педагог.

В праздничный вечер многим хочется компенсировать то, чего в уходящем году явно не хватало - реального (а не виртуального) общения, поездок, и не только по Германии, но и в дальние страны. "Моего мужа трудно чем-либо удивить, поэтому я решила подарить ему сеанс на симуляторе полета", - рассказывает Штефани Лаге. Он сможет "отправиться" в один из 20 тысяч (запрограммированных) аэропортов мира, поясняет она. "Например, в аэропорт греческого Наксоса, куда в этом году съездить нам так и не удалось", - говорит Штефани.

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