 Как немецкая студентка нашла суперсилу в русской смекалке | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.12.2020

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Германия

Как немецкая студентка нашла суперсилу в русской смекалке

Рената Гусcман изучала в своей магистерской работе русскую смекалку. Она дала ей определение, нашла примеры из периода СССР, посмотрела на свежие мемы о ней, съездила в РФ и увидела в смекалке суперсилу.

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Рената Гусcман (Renata Gußman) - из русскоязычной семьи, она родилась в Таджикистане, а когда ей было два года, переехала с семьей в Германию. До второго класса она говорила и читала по-русски, но учителя в школе посоветовали семье не растить ее билингвом и перейти только на немецкий. Русский она с тех пор практически забыла, но интерес остался. Гуссман окончила факультет междисциплинарных исследований России в Потсдаме, а затем магистратуру Свободного университета Берлина. Там она написала магистерскую о концепции русской смекалки.

Deutsche Welle: Почему вы выбрали именно эту тему?

Рената Гусcман: Я знала слово "смекалка", но не могла дать ему точное определение, а в интернете наткнулась на мемы с изображениями безумных русских "изобретений": там смекалкой называли, например, картинки с тем, как два мужчины используют кожуру от банана в качестве стаканов для водки. Я пыталась перевести понятие на немецкий и позвонила папе: для него смекалка - это умение починить что угодно, когда есть только кусок проволоки.

Потом я начала спрашивать о смекалке других русскоязычных друзей и родных, каждый сначала улыбался в ответ, а потом рассказывал свою историю. По моим ощущениям, смекалка стоит за очень многими вещами в России, хотя и само понятие используют не так активно. Тогда я начала дальше искать дальше.

- Что еще вы нашли?

- Сначала в основном мемы, часть из этого едва ли можно назвать научным материалом. По поиску "смекалка" я нашла в интернете изображение двух молодых людей на Урале, которые облепили комнату фольгой и сделали из нее бассейн. Или историю о российском пилоте, у которого в пути случилась поломка в самолете, но он смог его ровно посадить: чтобы держать горизонталь, он использовал стакан с водой. Еще изображение скейта, который стал частью автомобиля, фотографию женщины, которой в самолете мешает спать свет, так что она закрыла глаза своими волосами. Часть мемов вошли в мою магистерскую работу.

Для этой работы я ездила в Москву, а оттуда в Переяславль-Залесский: в Музей хитрости и смекалки. Это была очень веселая, очень интересная поездка, которая придала направленность моей работе. Сам музей больше похож на собрание очень разных исторических артефактов, они все там как будто оказались случайно. Я сначала вообще не поняла связи со смекалкой, спросила об этом владельца. Он улыбнулся и рассказал мне, что его жена просила выбросить некоторые вещи, чтобы освободить место дома, а ему не хотелось.

Экспонаты из музея смекалки и хитрости

Экспонаты из музея смекалки и хитрости

Так что он выставил их в этом музее. В представлении этого мужчины его решение - это как раз проявление смекалки, импровизация, придание старым вещам новой функции, способность сделать лучшее из того, что есть под рукой. Для меня смекалка - это умение помочь себе в любой ситуации с помощью подручных средств, сделать все самому. Конечно же, это во многом связано с тем, как люди жили в Советском Союзе.

- Какие примеры из Советского Союза вы исследовали?

- В Советском Союзе был дефицит, и смекалка нужна была, чтобы выжить. Выбора не было, на государство тогда не рассчитывали, приходилось импровизировать. И люди были вынуждены помогать себе сами: например, делали телевизионные антенны из вилок, стучали по батарейкам молотком, чтобы те поработали еще, стиляги использовали рентгеновскую пленку, чтобы копировать записи с запрещенных западных патефонных пластинок.

Кадр из фильма о стилягах

Кадр из фильма о стилягах

В моей семье проделывали дырки в пластиковых бутылках, чтобы использовать их как лейки. Теперь я выяснила, что этим занимался не только мой дедушка - это вообще была стандартная практика в СССР. Тогда издавалось много журналов и книг, которые учили такому мастерству, транслировали смекалку как качество, к которому нужно стремиться, нужно что-то делать дома своими руками.

И одновременно людям передавались знания - причем в деталях, об экспериментах, их призывали использовать то, что есть под рукой, изобретательность сделали нормой. Если вещь сломалась, здесь в Германии ее просто сразу бы выбросили, в советском обществе у вещи была не одна жизнь. Там если вещь ломалась, то ее чинили, придавали ей другую функцию или значение.

- Сохранилось ли такое отношение к вещам?

Экспонаты из музея смекалки и хитрости

Экспонаты из музея смекалки и хитрости

- Социологи говорят о том, что тогда люди за счет переделки стандартных вещей делали их очень личными, персонифицировали их, отсюда и такое отношение к вещам. У людей был совершенное другой подход к ним, такие практики тогда были распространены отчасти из-за нужды, но из этого получалось что-то позитивное. В моей семье такое бережное и внимательное отношение к вещам во многом сохранилось. По моим ощущениям - во многих российских регионах тоже. Я думаю, смекалка для многих стала выученным, приобретенным качеством, чертой характера, частью национальной культуры.

- Вы часто бывали в России, там живут члены вашей семьи. По вашим личным ощущениям, насколько там сейчас необходим этот подход "сделай сам"? И должны ли люди все еще надеяться только на себя?

- Не в таком большом объеме, как раньше, но, думаю, да. В России другое отношение к государству, чем в Германии, другой уровень доверия ему. И, по моим ощущениям, у многих есть установка: если чего-то хочешь, иди и сделай сам. Люди, по-моему, до сих пор вынуждены полагаться только сами на себя.

Экспонаты из музея смекалки и хитрости

Похожие на смекалку концепты есть не только в России, но и в других странах

Сама по себе смекалка для меня - положительное качество, умением нестандартно мыслить можно гордиться. У меня самой смекалки скорее нет, но это по-настоящему удивительное качество, я пытаюсь развивать его в себе. В моих черновиках к работе я в шутку называла смекалку суперсилой.

Вместе с тем я не хотела бы показывать смекалку в контексте патриотизма или как качество, которое есть только у русских. Я нашла похожие на смекалку концепты в Бразилии, Индии, Японии, в интернете опять же популярны разные лайфхаки, инструкции по тому, как что-то сделать из подручных средств, это особенно заметно сейчас на фоне коронавируса и локдауна.

- В своей работе вы приводите цитаты политиков Никиты Хрущева и Бориса Немцова, которые позитивно и с гордостью отзываются о русской смекалке. Во время работы над темой нашли ли вы и негативные стороны этого явления?

Экспонаты из музея смекалки и хитрости

Смекалка может пойти в сторону хитрости и даже лукавства

- Смекалка может пойти в сторону хитрости и даже лукавства, такие уже пограничные примеры я увидела в фольклоре. Я, например, никогда в жизни не смогу понять "кашу из топора", для этого я слишком германизирована. Многие мне пересказывали эту сказку, когда я просила привести пример смекалки, но для меня это уже пограничная история, она скорее о лукавстве. В любой ситуации знать, как себе помочь, - это хорошее и нужное качество, но результат может получиться как положительным, так и отрицательным. Если бы у дьявола в арсенале была смекалка, он мог бы совершить много разных проступков.

- Блат - это тоже смекалка?

- Это понятие я только коротко отразила в своей работе. Но эту стратегию того, как можно обойти систему или правила, используя разные трюки, я считаю смекалкой. Для меня ее смысл в том, что она помогала выжить в быту человеку, которому приходилось заботиться о себе самому.

Опять те же бесконечные списки на жилье, отпуска, какие-то вещи - люди пытались продвинуться, используя трюки, пытались добыть деньги. В этом смысле результат использования смекалки едва ли можно называть положительным, но было бы хорошо, если бы люди не были вынуждены обходить правила. Результат смекалки - это не всегда что-то героическое, суперсилу можно использовать по-разному.

  • Посетители центра Mediamatic в Амстердаме ужинают в теплице

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Ужин в "теплице"

    В конце концов выйти из дома и посидеть в ресторане - такое желание после длительного карантина наверняка возникнет у многих. В культурном центре Mediamatic в Амстердаме временно можно поесть в пяти небольших "теплицах", хорошо защищенных от ветра, непогоды и вирусов других посетителей. Концепция была принята "на ура", все столики зарезервированы до конца июня.

  • Рабочие упаковывают пляжную корзину

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    С мечтой о море

    Сидеть в уютной пляжной корзине и смотреть на волны - для многих выбирающих местом отдыха немецкое побережье Северного моря это идеальное ощущение отпуска. Во времена пандемии такого рода мебель все чаще покупают для балконов и садов, сообщает один из ее производителей из города Букстехуде в Нижней Саксонии. Все по принципу - если отдых у любимого моря невозможен, шезлонг можно доставить домой.

  • Парикмахер в маске моет голову клиенту

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Новые правила в парикмахерских

    После шестинедельного перерыва этот парикмахер из Эссена обслуживает первого клиента. Все выглядит несколько иначе, чем прежде: мастер в маске, между раковинами для мытья головы установлены перегородки из плексигласа, а кофе для посетителей, ожидающих очереди, пока табу. Но клиентов, судя по всему, новые правила не беспокоят - во многих парикмахерских все расписано на недели вперед.

  • Посетили одного из ресторанов в Милане сидят за столами в масках

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Защита от брызг болоньезе

    Перегородки из оргстекла установлены и в этом миланском ресторане Gaga Café. Они разделяют как гостей за столом, так и столы и проходы. Эта мера предосторожности должна снизить риск заражения коронавирусом. Но маски все равно надо носить - по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете пить или есть. В Италии, сильно пострадавшей от пандемии, жизнь постепенно входит в нормальное русло.

  • Свадьба в автокинотеатре в Дюссельдорфе

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Первая в Германии свадьба в автокинотеатре

    Кто сказал, что свадьбы в период пандемии должны проходить без гостей? Эта молодая пара рискнула отметить бракосочетание в автокинотеатре в Дюссельдорфе. Гости следили за ходом церемонии по радио, оставаясь в своих машинах, а потом громко сигналили, услышав заветное "да" от жениха и невесты. Это была первая в Германии свадьба в автомобильном кинотеатре, но за ней, видимо, последуют и другие.

  • Водитель машины держит в руках кусок картона, на котором написано аплодирую

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Восторг в полной тишине

    Артисты, например комик Бюлент Чейлан (Bülent Ceylan), также с успехом выступают в автокинотеатрах. В гессенском Фирнхайме парковка торгового центра во время такого фестиваля была забита битком. Не все были в восторге от представления: шутки слышны лишь по радио, а вот сигналы машин, заменяющие аплодисменты, мешали жителям соседних домов. Поэтому этот водитель выбрал "бесшумные аплодисменты".

  • Офис, в котором черными кругами вокруг рабочих мест обозначено расстояние, на которое можно приближаться к коллегам

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    "Черные острова" в офисах

    Вот как может выглядеть офис будущего: черные круги на полу показывают, на какую дистанцию вы можете подойти к коллеге, не нарушая "правила двух метров". Перегородки из оргстекла за мониторами обеспечивают дополнительную защиту. Однако для обустройства такого офиса как в этом амстердамском филиале крупной консалтинговой компании по недвижимости необходимо много места.

  • Круги со следами от обуви - разметка на станции метро в Ницце

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Ожидание в очереди на безопасном расстоянии

    Но не только внутри зданий люди должны будут в ближайшие месяцы сохранять безопасное расстояние. На этой станции метро в Ницце сделали специальную разметку, показывающую, где можно ждать прибытия поезда. Похожие примеры есть по всему миру. Однако скоплению людей при посадке в вагоны это воспрепятствовать не может.

  • Люди в Ольборге идут по размеченным дорожкам

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Безопасное движение пешеходов по торговым улицам

    В Дании на улицах, где расположены магазины, люди должны двигаться только по обозначенным дорожкам. В Ольборге соответствующие правила - как и в случае с автомобилями и велосипедами - просты: всегда держись правой стороны. Таким образом удастся избежать приближения друг к другу. Действительно ли это правило будет работать, на первый взгляд, кажется сомнительным.

  • Житель Гонконга с пластиковой бутылкой на голове

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Жизнь в бутылке

    В густонаселенном Гонконге некоторые его жители, надев на голову предварительно разрезанную пластиковую бутылку, так решают вопрос не только "социальной дистанции", но и полной защиты лица от случайных брызг. По общему признанию, данный способ защиты не выглядит удобным, но само приспособление по крайней мере недорого.

  • Устройство для открывания двери, позволяющее делать это, нем касаясь ладонью дверной ручки

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Необычная дверная ручка

    Сохранять дистанцию - это одно, совсем другое дело - избегать инфицирования при касании различных предметов и поверхностей. Для этого многие используют локти или рукава, помогая себе при входе в кабинет врача или в общественный туалет. Но такие приемы - лишь для умелых. Изображенный на фото механизм для открывания двери, по словам его производителей, должен решить проблему для всех.

  • Один закрытый писсуар между двумя работающими

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Закрытые писсуары в общественных туалетах

    Ну а все те, кто добрался до общественного туалета, не касаясь ручки входной двери, должны приспособиться к правильному его использованию - не нарушая требований социального дистанцирования. Так, обслуживающие этот общественный туалет в Брюсселе в целях безопасности посетителей закрыли некоторые писсуары.

    Автор: Штефани Хёпнер


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