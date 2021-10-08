Отбор на ЧМ-2022: сборная Германии выиграла у команды Румынии

В отборочном туре чемпионата мира по футболу 2022 года немецкие футболисты, проигрывая в матче против румынской сборной 0:1, выиграли со счетом 2:1. Голы у сборной Германии в матче, который состоялся в пятницу, 8 октября, в Гамбурге, забили Серж Гнабри (52-я минута) и Томас Мюллер (81). Гол в ворота немцев уже на 9-й минуте забил Янис Хаджи.

Это четвертая победа сборной Германии, играющей пока без потерь и лидирующей c 18 очками в группе J. Второе и третье места в этой группе с 12 очками занимают, соответственно, команды Северной Македонии и Армении.

Следующая игра бундестим состоится в понедельник, 11 октября - в гостях против сборной команды Северной Македонии.

Российские футболисты одержали победу над словацкой сборной

Отборочный матч между сборными командами России и Словакии в Казани в этот же день завершился со счетом 1:0. Победу сборной России на 24-й минуте принес автогол словацкого защитника Милана Шкриньяра.

Россия с 16 очками находится пока на втором месте в группе H, на первом - сборная Хорватии, у которой также 16 очков, но лучше разница забитых и пропущенных голов. На 3-м месте - Словения с 10 очками. Словакия занимает 4-ю строчку (9 очков). Следующий матч Россия проведет со Словенией, игра пройдет в Мариборе 11 октября.

В заключительный тур чемпионата мира попадает команда, занявшая первое место в группе. Сборная, которая займет второе место в группе, примет участие в стыковых отборочных матчах. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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