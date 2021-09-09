Сборная ФРГ по футболу закрепила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022

Разгромив команду Исландии со счетом 4:0, сборная Германии одержала третью победу подряд в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч состоялся в среду, 8 сентября, в Рейкьявике. Голы забили Серж Гнабри (Serge Gnabry, 4-я минута), Антонио Рюдигер (Antonio Rüdiger, 24-я), Лерой Сане (Leroy Sane, 57-я) и Тимо Вернер (Timo Werner, 89-я).

Тем самым сборная Германия одержала три победы подряд при новом наставнике Ханси Флике (Hansi Flick) - бывшем наставнике "Баварии", который после первенства Европы 2020 года сменил Йоахима Лёва (Joachim Löw) на посту главного тренера сборной ФРГ. Общий счет трех побед - 12:0.

Флик - второй тренер в истории немецкого футбола, которому удалось в первых трех матчах национальной сборной одержать три победы подряд, не пропустив ни одного мяча. Он повторил успех Йоахима Лёва. 8 октября в следующем отборочном матче бундестим встретится со сборной Румынии.

Сейчас Германия после шести игр возглавляет группу J c 15 очками. На втором месте - сборная Армении, у которой 11 очков. Армянские футболисты тем же вечером сыграли на своем поле вничью с Лихтенштейном - 1:1. Третье место в группе занимает с 10 очками команда Румынии, которая в гостях добилась ничейного результата - 0:0 против сборной Северной Македонии.

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