 Сборная ФРГ по футболу закрепила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022 | Новости из Германии о Германии | DW | 09.09.2021

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Германия

Сборная ФРГ по футболу закрепила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022

Разгромив Исландию 4:0, сборная Германии одержала третью победу подряд при новом тренере. Выиграть три стартовых матчах без пропущенных голов раньше удавалось только Йоахиму Лёву.

Футболисты сборной ФРГ празднуют гол Сержа Гнабри в матче против сборной Исландии

Сборная ФРГ открыла счет уже на 4-й минуте

Разгромив команду Исландии со счетом 4:0, сборная Германии одержала третью победу подряд в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч состоялся в среду, 8 сентября, в Рейкьявике. Голы забили Серж Гнабри (Serge Gnabry, 4-я минута), Антонио Рюдигер (Antonio Rüdiger, 24-я), Лерой Сане (Leroy Sane, 57-я) и Тимо Вернер (Timo Werner, 89-я).

Тем самым сборная Германия одержала три победы подряд при новом наставнике Ханси Флике (Hansi Flick) - бывшем наставнике "Баварии", который после первенства Европы 2020 года сменил Йоахима Лёва (Joachim Löw) на посту главного тренера сборной ФРГ. Общий счет трех побед - 12:0.

Флик - второй тренер в истории немецкого футбола, которому удалось в первых трех матчах национальной сборной одержать три победы подряд, не пропустив ни одного мяча. Он повторил успех Йоахима Лёва. 8 октября в следующем отборочном матче бундестим встретится со сборной Румынии.

Сейчас Германия после шести игр возглавляет группу J c 15 очками. На втором месте - сборная Армении, у которой 11 очков. Армянские футболисты тем же вечером сыграли на своем поле вничью с Лихтенштейном - 1:1. Третье место в группе занимает с 10 очками команда Румынии, которая в гостях добилась ничейного результата - 0:0 против сборной Северной Македонии.

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    Автор: Максим Нелюбин


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