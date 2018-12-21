Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

Российский футбольный союз (РФС) назначил главным тренером сборной России наставника "Ростова" Валерия Карпина. Об этом сообщается на официальном сайте РФС в пятницу, 23 июля.

Контракт с 52-летним тренером будет действовать до конца 2021 года с возможностью продления. Условия документа уже согласованы, он будет подписан 26 июля, сообщается далее. Финансовые параметры в заявлении не называются. В ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной с тренерскими обязанностями в ростовском клубе.

Карпин является главным тренером "Ростова" с 2017 года. Ранее работал в московском "Спартаке", который под его руководством дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также в испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо".

После Евро-2020 расторгнут контракт с Черчесовым

В начале июля стало известно о расторжении РФС контракта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, возглавлявшим сборную России с августа 2016 года. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение было принято "вместе со Станиславом Саламовичем". Вместе с главным тренером российскую футбольную сборную покинули и члены его тренерского штаба, отмечает "Интерфакс".

На групповой стадии Евро-2020 в июне 2021 года российские футболисты выиграли у команды Финляндии (1:0), но проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Набрав три очка и заняв последнее место в группе B, подопечные Станислава Черчесова покинули чемпионат.

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