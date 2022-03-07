 Члены СПЧ призвали прекратить военные действия в Украине | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2022

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Россия

Члены СПЧ призвали прекратить военные действия в Украине

Событиями в Украине поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека, констатировали в СПЧ. Правозащитники призывают не ограничивать свободу слова.

В Санкт-Петербуре полиция задерживает участника антивоенного протеста, 2 марта 2022 года

В Санкт-Петербуре полиция задерживает участника антивоенного протеста

Цена использовании армии для решения имеющихся проблем в российско-украинских отношениях слишком велика, военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению противоречий между двумя странами в рамках переговоров. Об этом говорится в заявлении Комиссии по политическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте СПЧ в воскресенье, 6 марта.

"Мы, члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, не выносим политических оценок и не делаем политических предложений. Но мы констатируем, что уже погибли по меньшей мере сотни российских и украинских граждан, всеми последними событиями поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека",  - подчеркивается в документе.

Кроме прочего, его авторы призывают всех участников военных действий в Украине помнить о соблюдении норм гуманитарного права.

Критика ограничения свободы слова в России

Символом резкого увеличения рисков для реализации основных гражданских прав и свобод правозащитники считают прекращение вещания радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь", а также блокировки различных ресурсов в интернете. "Свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям. Тем более, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение в России не введены", - отмечают авторы заявления и требуют пересмотра уже принятых поправок в УК и КоАП.

Одним из авторов документа является академик РАО, завкафедры психологии личности на факультете психологии МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов. Непосредственно после обнародования заявления ученый сообщил, что выходит из СПЧ. "Считаю дальнейшее пребывание в совете абсолютно бессмысленным, наши голоса не слышат", - пояснил он свое решение в интервью газете "Коммерсант".

Ранее на аналогичный шаг пошел другой член совета, обозреватель "Новой газеты" Леонид Никитинский.

Наказание за дискредитацию военных РФ

4 марта Госдума РФ сразу в трех чтениях приняла поправки в КоАП РФ, усиливающие ответственность за распространение информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую власти сочтут фейком, а также за публичные призывы к введению санкций против России.

Согласно новой норме, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей". Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях срок лишения свободы может составить до 15 лет.

После принятия этих поправок целый ряд зарубежных СМИ, в том числе BBC, Bloomberg и CNN, объявили, что приостанавливают свою деятельность в России.

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    Автор: Марина Барановская


 

Контекст

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