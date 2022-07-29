 В СПЧ потребовали вернуть отказников из ″ЛНР″ и ″ДНР″ в Россию | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2022

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Россия

В СПЧ потребовали вернуть отказников из "ЛНР" и "ДНР" в Россию

По данным правозащитников, российских контрактников, отказывающихся участвовать в боевых действиях против Украины, держат под стражей и пытают.

Российский солдат охраняет ТЭС на оккупированной территории Луганской области

Российский солдат на Луганской ТЭС

Несколько членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратились в военную прокуратуру с требованием проверить данные о неподобающем обращении с российскими военнослужащими, которые подали рапорты об увольнении с контрактной службы из-за нежелания участвовать в войне против Украины.

Согласно тексту письма, имеющегося в распоряжении DW, родственники как минимум шести отказников сообщили о нарушениях прав своих близких. По данным матерей и жен контрактников, таких военных удерживают в незаконных местах лишения свободы на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", запугивают и пытают, в то время как военное командование отказывается подписывать их рапорты об увольнении.

Авторы письма указывают, что законодательство РФ не дает командованию воинских частей права каким-либо образом наказывать желающих уволиться контрактников - этим должен заниматься военный суд, до проведения которого военнослужащие находятся под защитой государства. Российские законы также предусматривают меры обращения с отказниками - у них должны принять рапорты об увольнении, а самих военнослужащих обязаны вернуть в части.

Ввиду этого члены СПЧ требуют проверить информацию о незаконном удержании отказников на территории самопровозглашенных республик, обеспечить защиту потерпевших военнослужащих и расследовать совершенные в отношении них преступления.

Отказавшихся воевать россиян держат под стражей

Ранее один из российских военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине, рассказал об условиях содержания таких контрактников. По словам мужчины, его и еще более сотни человек после подачи рапорта об отказе от участия в войне поместили в специальный "лагерь", а затем отправили в город Брянку в Луганской области, где держали под стражей, где угрожали "дисбатом, стройбатом и лагерем", убеждая вернуться на поле боя.

По подсчетам издания "Верстка", в этом центре насильно удерживают как минимум 234 человека.

Ранее члены СПЧ опубликовали открытое письмо с призывом прекратить военные действия в Украине и связанные с этим ограничения свободы слова, которые вводят российские власти. Кроме того, СПЧ отметил, что из-за войны РФ против Украины в российских тюрьмах "застряли" более 350 украинцев, которых не удается вернуть на родину в текущих обстоятельствах.

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