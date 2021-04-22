Читать Киплинга! Как заветы Путина воплощаются в жизнь

В день послания Путина Федеральному собранию тысячи людей вышли на улицы поддержать Навального. В Петербурге акции были жестко подавлены. Сергей Елкин о том, какую альтернативу выбрали власти в Москве.
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Послание Путина Федеральному собранию не принесло сюрпризов во внешней политике. Путин надеется, что Запад оставит его в покое, но боится, что тот же Запад замышляет его свергнуть, пишет Константин Эггерт.
Сенсаций не случилось, но послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию оставило у опрошенных DW политологов ощущение недосказанности - в отношении двух соседних стран.