 Число пользователей Telegram за 72 часа выросло на 25 млн | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2021

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Мир

Число пользователей Telegram за 72 часа выросло на 25 млн

По словам основателя сервиса Telegram Павла Дурова, в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц".

Эмблема Telegram

Эмблема Telegram

Число пользователей мессенджера Telegram за последние трое суток увеличилось на 25 млн человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

"Эти новые пользователи присоединились (к платформе. - Ред.) со всего мира: 38 процентов - из Азии, 27 процентов - из Европы, 21 процент - из Латинской Америки и 8 процентов - из региона Ближнего Востока и Северной Африки", - пояснил Дуров. По его словам, уже в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц".

"Это значительный прирост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 млн новых пользователей", - резюмировал российский предприниматель. По его версии, подобная динамика вызвана тем, что клиенты больше не хотят быть заложниками "технических монополистов, которые думают, что им все будет сходить с рук - до тех пор, пока критическая масса пользователей прибегает к услугам их приложений".

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, после того как, по предположению издания, его стали активно устанавливать сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Штурм Конгресса США и последующие блокировки

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter Inc. сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по версии администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, а затем заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram тоже была продлена "на неопределенный срок" - как минимум, до окончания его президентских полномочий. Кроме того, Apple Inc. и Google LLC. удалили со своих платформ приложение Parler, которое используют многие сторонники Трампа, а компания Amazon.com перестала предоставлять ему услуги облачного хостинга.

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    Автор: Павел Мыльников


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