 Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 13 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2021

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Мир

Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 13 человек

Президент Казахстана Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. Пожар на складе боеприпасов потушен, сообщил министр обороны Ермекбаев.

Взрыв на складе боеприпасов на юге Казахстана

Взрыв на складе боеприпасов на юге Казахстана

На территории воинской части в Жамбылской области Казахстана обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов. Таким образом, число жертв увеличилось до 13 человек, заявила в субботу, 28 августа, пресс-служба МЧС в Нур-Султане. Личность погибшего устанавливается, неопознанными остаются тела трех человек.

На месте взрыва и пожара продолжаются поиски пропавших трех человек, сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы в ходе ликвидации пожара пострадали около 50 сотрудников МЧС.

Пожар потушен, жители вернулись в свои дома

В свою очередь министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что пожар на складе боеприпасов потушен, остаются очаги тления в двух хранилищах. Большинство жителей близлежащих районов вернулись в свои дома, отметил он.

В МВД Казахстана тем временем сообщили об обследовании места происшествия саперами и кинологами, "обследуются промышленные, торговые и жилые объекты". "Круглосуточная служба и патрулирование сотрудников департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Всего было сделано 7 рейсов, перевезено около 3000 человек. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб", говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. "Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - заявил он в Twitter.

Взрывы и пожар на территории воинской части

Вечером 26 августа произошел пожар и около 10 взрывов на складе боеприпасов воинской части N28349 в Жамбылской области. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. При ликвидации последствий пожара и взрывов погиб, в том числе, военный прокурор Южного региона.

Пострадали 98 человек, большинство их них - военнослужащие, сотрудники прокуратуры и спасатели. Пострадавших и погибших среди гражданского населения, по данным Минобороны, нет. Около 1,2 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы в Тараз.

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