В мире резко возросло число голодающих

В настоящее время по всему миру сталкиваются с голодом около 811 миллионов человек – это на 161 миллион больше, чем годом ранее, а 41 миллион человек находится на грани голода. Среднемировые показатели глобального индекса голода (GHI) показывают, что к 2030 году в 47 странах не будет даже низкого уровня голода – он будет "серьезный" или "чрезвычайный". Об этом свидетельствуют данные нового отчета международной организации помощи голодающим мира Welthungerhilfe, обнародованном в четверг, 14 октября, в Берлине. В нем зафиксирован рост глобальной нехватки продовольствия и перечислены страны, где ситуация особенно критическая.

"Нулевой голод к 2030 году" - утопия?

Войны, изменение климата и пандемия коронавируса вызывают рост числа голодающих людей. Как следует из отчета Welthungerhilfe, в 2021 году от острого голода пострадали 155 миллионов человек, проживающих в конфликтных регионах - почти на 20 миллионов человек больше, чем в 2019 году. А без малого 30 миллионов мужчин, женщин и детей оказались под угрозой голодной смерти. Таким образом, если человечество продолжит жить, как сейчас, цели устойчивого развития "Нулевой голод к 2030 году" достигнуть не удастся, говорится в отчете.

В связи с публикацией нового глобального индекса голода 2021 года, организация Welthungerhilfe призвала политиков бороться с кризисами, связанными с нехваткой продовольствия. "Мы резко отклонились от курса "Нулевой голод к 2030 году", потому что голод снова растет", - заявил генеральный секретарь Welthungerhilfe Матиас Могге (Mathias Mogge).

Среднемировые показатели нового глобального индекса голода 2021 года обнародованы всего несколько недель спустя после того, как ООН опубликовала данные о том, что число людей, не получающих адекватного питания, в 2020 году выросло на 320 млн и достигло 2,4 млрд человек – это почти треть населения планеты. Этот рост эквивалентен показателям за предыдущие пять лет вместе взятые.

"Мы ясно видим, что прогресс замедляется или даже обращается вспять", - отмечает Мириам Вимерс (Miriam Wiemers), один из авторов GHI.

Наихудшее положение – в Африке и Южной Азии

Глобальный индекс голода - это инструмент, который измеряет и отслеживает голод глобально, а также по регионам и странам. Его цифры учитывают количество людей, которые испытывают дефицит калорий в потребляемой пище, количество детей в возрасте до 5 лет, у которых недовес и задержка роста, уровень детской смертности.

Согласно индексу, наибольшее число страдающих от голода в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. По 100-балльной шкале, где 0 – это полное отсутствие голода, а 100 – наихудшая возможная ситуация, самые плохие показатели у Сомали - 50,8. Ситуация там оценивается как "чрезвычайно серьезная". Как "очень серьезная" оценивается ситуация в Центральноафриканской Республике (43), в Республике Чад (39,6), в Демократической Республике Конго (39), на Мадагаскаре (36,3) и в Йемене (45,1). В 47 странах мира ситуация настолько серьезна, что к 2030 году там вряд ли будет достигнут даже низкий уровень голода, прогнозируется в глобальном индексе голода.

Среди причин, которые привели к ухудшению положения, - нарушение цепочек поставок и ковидные ограничения, что обернулось ростом потребительских цен и одновременно падением цен у производителей, а это ухудшило продовольственную безопасность живущих за чертой бедности жителей городов и деревень. Пандемический комендантский час во многих африканских странах непреднамеренно привел к потерям продовольствия, поскольку водители, которые обычно перевозили свежие продукты в прохладные ночные часы, больше не могли этого делать.

Миллионы людей испытывают голод и бедность из-за насильственных конфликтов, которые участились в последние годы. "Там, где идет война, разрушена инфраструктура, не убирается урожай с полей, и люди бегут из деревень", - подчеркивает генеральный секретарь Welthungerhilfe Матиас Могге.

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