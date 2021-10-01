 Генсек ООН осудил высылку сотрудников его организации из Эфиопии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2021

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Мир

Генсек ООН осудил высылку сотрудников его организации из Эфиопии

МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил решение властей Эфиопии выслать сотрудников его организации. "Я был потрясен информацией о том, что правительство Эфиопии объявило семь сотрудников ООН, в том числе представителей высокого уровня, персонами нон грата", - заявил Гутерриш в четверг, 30 сентября По его словам, ООН взаимодействует с властями Эфиопии в надежде на то, что этим лицам разрешат продолжить "свою важную работу".

Несколькими часами ранее министерство иностранных дел Эфиопии потребовало от семерых сотрудников ООН покинуть страну в течение 72 часов, пояснив, что все семеро "вмешивались во внутренние дела страны". В начале сентября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обвинило правительство Эфиопии в том, что оно препятствует гуманитарной помощи в охваченном конфликтом эфиопском регионе Тыграй.

Конфликт в Тыграе продолжается с ноября 2020 года

Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка".

25 июня стало известно об убийстве в Тыграе трех сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИД африканской страны, однако, утверждали, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить им военное сопровождение в регионе.

По данным ООН, в Тыграе более 5,2 млн человек, или свыше 90 процентов населения, срочно нуждаются в гуманитарной помощи. Около 400 тысяч из них уже сейчас голодают.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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