Печальный рекорд: на Земле насчитывается 36,5 млн детей-беженцев

Число детей, ставших беженцами в результате конфликтов, насилия и иных кризисов, достигло пикового значения с окончания Второй мировой войны. На конец 2021 года их число составляло 36,5 млн человек, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в пятницу, 17 июня. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 2,2 миллиона.

Речь идет о 13,7 млн несовершеннолетних беженцев, ищущих убежища за границей, а также о почти 22,8 млн человек, вынужденных покинуть родные места из-за вооруженных конфликтов и находящихся на территории своих стран. При этом эксперты ЮНИСЕФ не учитывали детей, ставших беженцами в результате природных катастроф и военного вторжения России в Украину. В то же время в фонде отметили, что эта война вынудила более 2 млн детей покинуть страну, а еще 3 млн сделала внутренне перемещенными лицами.

"Мы не можем игнорировать факты: число детей, перемещенных в результате конфликтов и кризисов, быстро растет - как и наша ответственность за помощь им", - подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Она выразила надежду, что "тревожное число" побудит правительства предотвращать такие ситуации и в то же время обеспечивать детям-беженцам доступ к образованию, защите "и другим важным услугам, которые поддерживают их благополучие и развитие".

Распределение детей-беженцев в мире

За минувшие 10 дет количество беженцев во всем мире увеличилось более чем вдвое, причем дети составляют около половины от общего числа, указали в фонде. Свыше трети детей (36 процентов или 3,9 млн человек), относящихся к этой категории, живут в странах Африки к югу от Сахары, четверть (25 процентов или 2,6 млн) - в Европе и Центральной Азии, еще 1,4 млн человек или 13 процентов - на Среднем Востоке и в северной части африканского континента.

В ЮНИСЕФ призвали власти государств-участников соблюдать свои обязательства в отношении прав всех детей-беженцев, включая обязательства, установленные в рамках Глобального договора по беженцам и Глобального договора о миграции. Именно дети составляют около 34 процентов жертв подтвержденных случаев торговли людьми, подчеркнули в фонде.

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