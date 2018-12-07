 Численность евреев в Европе сократилась почти на 60 проц за 50 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Численность евреев в Европе сократилась почти на 60 проц за 50 лет

Двое из трех представителей еврейского населения Европы проживают в ФРГ, во Франции, либо в Великобритании, следует из отчета лондонского Института еврейских политических исследований.

Мужчина в кипе в Берлине

Мужчина в кипе в Берлине

В Европе проживает примерно 1,3 млн евреев. Их доля к общей численности еврейского населения в мире составляет чуть менее 10 процентов. Данный показатель практически равен цифрам 900-летней давности, следует из отчета лондонского Института еврейских политических исследований (JPR). Выдержки из доклада независимой исследовательской организации приводит в четверг, 22 октября, издающаяся в Тель-Авиве газета Haaretz ("Гаарец").

За минувшие полвека Европа лишилась почти 60 процентов своего еврейского населения. При этом двое из трех представителей этого народа проживают сегодня либо в Германии, либо во Франции, либо в Великобритании.

Оценивая общую численность еврейских диаспор в целом по Евросоюзу, демографы говорят о порядка 788 800 человек. В четырех бывших республиках Советского Союза - Грузии, Украине, Молдове и Азербайджане - живут около 210 тыс. евреев, отмечают составители отчета. Еще порядка 330 200 - на территории других европейских государств.

Экономические тенденции и политический климат

Авторы исследования отмечают, что численность и характер еврейского населения в Европе подвержены влиянию множества различных обстоятельств, таких как "демографические тенденции в обществе в целом, экономические и культурные факторы, влияющие на миграцию, политический климат и характер взаимодействия между евреями и неевреями".

Составителями 88-страничного отчета выступили почетный профессор Института современного еврейства Авраама Хермана при Еврейском университете Иерусалима, демограф Серджо делла Пергола и директор Европейской еврейской демографической группы JPR Даниэль Стаецкий. 

Смотрите также:

  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


Смотреть видео 25:34

Как живут евреи в Польше 75 лет спустя после освобождения Освенцима? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе  

Израилю грозит новый локдаун?  

Также по теме

Kundgebung gegen Antisemitismus

Главы МВД стран ЕС приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом 07.12.2018

Государствам-членам сообщества было рекомендовано принять и имплементировать всестороннюю стратегию по защите общин и еврейских организаций в Европе.

Реклама

Самые читаемые

Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно