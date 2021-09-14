Журналист Рождественский объявлен "иноагентом" за статьи о генпрокуроре

Журналист издания "Открытые медиа" Илья Рождественский внесен в список "иностранных агентов" за статьи о генеральном прокуроре РФ Игоре Краснове, деле Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также о российских протестах и задержаниях журналистов. Об этом сообщил во вторник, 14 сентября, в телеграм-канале глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
По словам Чикова, об этом стало известно из возражений Минюста РФ на иск против включения журналиста в реестр "иноагентов". "Решение о включении Рождественского в реестр иностранных агентов согласовал МИД России. Никаких документов, подтверждающих получение журналистом денег из-за рубежа, Минюст в суд не предоставил", - написал далее правозащитник.
Список СМИ-"иноагентов"
В конце июля министерство юстиции РФ включило в список СМИ - "иностранных агентов"издание The Insider, а также пятерых журналистов - Михаила Рубина, Юлию Апухину и Софью Гройсман из издания "Проект", Илью Рождественского из "Открытых медиа" и Алексея Постернака из "Сибирь.Реалии".
Позже список неоднократно пополнялся (в последний раз 3 сентября) и на данный момент включает 47 позиций – как организаций, так и людей. Примерно две трети из них были включены в реестр с апреля нынешнего года. Журналисты не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.
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Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель