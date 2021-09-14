 Журналист Рождественский объявлен ″иноагентом″ за статьи о генпрокуроре | Новости из Германии о России | DW | 14.09.2021

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Россия

Журналист Рождественский объявлен "иноагентом" за статьи о генпрокуроре

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Илье Рождественскому присвоили статус "иноагента" после статей о генпрокуроре Игоре Краснове, деле Сафронова и протестах.

Минюст РФ

Минюст РФ

Журналист издания "Открытые медиа" Илья Рождественский внесен в список "иностранных агентов" за статьи о генеральном прокуроре РФ Игоре Краснове, деле Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также о российских протестах и задержаниях журналистов. Об этом сообщил во вторник, 14 сентября, в телеграм-канале глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. 

По словам Чикова, об этом стало известно из возражений Минюста РФ на иск против включения журналиста в реестр "иноагентов". "Решение о включении Рождественского в реестр иностранных агентов согласовал МИД России. Никаких документов, подтверждающих получение журналистом денег из-за рубежа, Минюст в суд не предоставил", - написал далее правозащитник.

Список СМИ-"иноагентов"

В конце июля министерство юстиции РФ включило в список СМИ - "иностранных агентов"издание The Insider, а также пятерых журналистов - Михаила Рубина, Юлию Апухину и Софью Гройсман из издания "Проект", Илью Рождественского из "Открытых медиа" и Алексея Постернака из "Сибирь.Реалии".

Позже список неоднократно пополнялся (в последний раз 3 сентября) и на данный момент включает 47 позиций – как организаций, так и людей. Примерно две трети из них были включены в реестр с апреля нынешнего года. Журналисты не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:29

Минюст опять расширил список СМИ-"иноагентов": туда попал и The Insider (27.07.2021)

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