Российские СМИ призвали власти прекратить травлю независимой журналистики

Ряд российских и русскоязычных СМИ обратились к властям РФ с призывом остановить государственную кампанию против независимой журналистики. В пятницу, 27 августа, соответствующие заявления опубликовали редакции телеканала "Дождь", изданий "Новая газета", "Медуза", The Village, "7×7", Republic, "Псковская губерния", Wonderzine, Sota Vision, "Стол", Romb, а также российский Forbes и Профсоюз журналистов и работников СМИ.

СМИ заявили о прямом нарушении властями конституции и законов РФ

"Объявление СМИ и граждан "иностранными агентами" и "нежелательными организациями" прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ. Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов", - говорится в обращении, опубликованном "Медузой".

Журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ настаивают "на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения и незаконного преследования". Они настаивают на предоставлении обществу "полной и исчерпывающей информации о том, кто, когда и по какой причине начал согласованную кампанию против независимой прессы". Как отмечает издание "Медуза", среди прочего необходимо установить роль Совета безопасности РФ, который, по данным ее источников, является одним из инициаторов кампании против СМИ.

Авторы обращения потребовали от властей РФ отказаться от практики включения СМИ и отдельных журналистов в реестры "иностранных агентов" и "нежелательных организаций", а также отменить соответствующие законы. Кроме того, власти должны соблюдать статью 144 УК РФ о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов" , а также "соблюдать закон о СМИ и другие законы РФ, которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве", указывается в заявлении "Дождя".

Адресаты обращения

Заявление обращено к президенту РФ Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, министру юстиции РФ Константину Чуйченко, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову, главе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрею Липову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

За последние четыре месяца список "иноагентов" расширялся пять раз

Министерство юстиции РФ 21 августа включило в список СМИ - "иностранных агентов" телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка "иноагентов" за последние четыре месяца.

22 августа журналисты провели возле здания ФСБ на Лубянке серию одиночных пикетов против признания СМИ "иностранными агентами". Полиция задержала 12 человек. Почти все задержанные были отпущены после составления протоколов о нарушении правил проведения митинга.

25 сентября мэрия Москвы отказала журналистам в разрешении на митинг протеста против закона об "иноагентах", который они планировали провести на Пушкинской площади 4 сентября. Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отклонил заявку профсоюза журналистов, сославшись на запрет на проведение публичных мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Профсоюз журналистов намерен 2 сентября организовать встречу коллег-журналистов, руководителей СМИ и юристов, чтобы "обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях".

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