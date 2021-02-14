Четыре миллиона евро - на театр, который построил Гёте (фото)

На курорте Бад-Лаухштедт в Германии завершают ремонт театра, построенного в 1802 году под руководством немецкого "князя поэтов" - Иоганна Вольфганга фон Гёте.
Бад-Лаухштедт • Когда заходит речь о местах в Германии, связанных с жизнью и творчеством Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832), то в первую очередь вспоминают Веймар - тюрингский город немецкой классики и классиков, достопримечательности которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Садовый домик Гёте, Библиотека герцогини Анны Амалии, Немецкий национальный театр. Однако сегодня речь пойдет о другом месте и другом театре, к которому Гёте имел непосредственное отношение.
Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в небольшом городе Бад-Лаухштедт в земле Саксония-Анхальт - примерно в 70 километрах от Веймара. В 1802 году здесь под руководством Гёте был создан театр, предназначавшийся для знатной и состоятельной публики, отдыхавшей на курорте. Еще во второй половине XVIII века Бад-Лаухштедт приобрел особую популярность среди придворных саксонского курфюрста, приезжавших сюда на воды из Дрездена. Сейчас театр носит имя немецкого поэта и философа - Goethe-Theater Bad Lauchstädt. При этом речь идет о единственном сохранившемся театральном здании, построенном в Германии во времена Гёте.
Летний театр был открыт одноактным прологом "Что мы приносим" ("Was wir bringen"), написанным по этому случаю самим Гёте на основе одного из собственных сонетов, и оперой Вольфганга Амадея Моцарта на итальянском языке "Милосердие Тита". Во время подготовки этого торжественного события Гёте провел здесь четыре недели.
Здание было построено всего за три месяца фахверковым способом - правда, самого деревянного каркаса под штукатуркой не видно, так что - поверьте на слово или просто посмотрите на один из снимков ниже. Возведен театр был в соответствии с пожеланиями Гёте. Сейчас здесь подходят к завершению ремонтно-реставрационные работы, продолжавшиеся в общей сложности пять лет. Сначала - фасады, затем - внутренние помещения.
Предметом особой гордости реставраторов стал потолок зрительного зала, который удалось восстановить в оригинальном виде. Для этого пришлось удалить несколько слоев краски, общей вес которой составил двести килограммов. Последний такой слой был нанесен на джутовую ткань в 1968 году и не имел ничего общего с оригинальной палитрой.
Саму ткань обновили в 1907 году и сейчас во время реставрации сохранили. Теперь здесь на этом огромном холсте восстановили цветовую гамму и декоративные элементы времен Гёте, для чего изучили архивные документы 1816 года. Описание было составлено при продаже здания театра великим герцогством Саксен-Веймар-Эйзенахским - Прусскому королевству.
Джутовой тканью потолок затянули во время строительства, чтобы сэкономить время и деньги. Это натуральное волокно также применяется для производства мешковины и канатов. Рассматривая варианты оформления потолка, Гёте пожелал, чтобы зрители ощущали себя в зале, словно в огромном шатре под голубым небом. Сейчас небо, так сказать, вновь проглядывает в просветы между потолком и стенами.
Как сообщает информационное агентство dpa, на ремонтно-реставрационные работы внутри здания было выделено около 2,6 миллиона евро из земельного бюджета. Ранее еще примерно 1,5 миллиона евро потратили на фасады. Открытие театра после окончания работ намечено на конец августа.
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