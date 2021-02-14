Четыре миллиона евро - на театр, который построил Гёте (фото)

Бад-Лаухштедт • Когда заходит речь о местах в Германии, связанных с жизнью и творчеством Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832), то в первую очередь вспоминают Веймар - тюрингский город немецкой классики и классиков, достопримечательности которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Садовый домик Гёте, Библиотека герцогини Анны Амалии, Немецкий национальный театр. Однако сегодня речь пойдет о другом месте и другом театре, к которому Гёте имел непосредственное отношение.

Летний театр для курортников XIX века

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в небольшом городе Бад-Лаухштедт в земле Саксония-Анхальт - примерно в 70 километрах от Веймара. В 1802 году здесь под руководством Гёте был создан театр, предназначавшийся для знатной и состоятельной публики, отдыхавшей на курорте. Еще во второй половине XVIII века Бад-Лаухштедт приобрел особую популярность среди придворных саксонского курфюрста, приезжавших сюда на воды из Дрездена. Сейчас театр носит имя немецкого поэта и философа - Goethe-Theater Bad Lauchstädt. При этом речь идет о единственном сохранившемся театральном здании, построенном в Германии во времена Гёте.

Театра Гёте в Бад-Лаухштедте

Татр Гёте находится в Курортном парке Бад-Лаухштедта

Потолок в зрительном зале после окончания реставрации

Планы реставраторов по восстановлению исторического облика потолка-шатра

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Летний театр был открыт одноактным прологом "Что мы приносим" ("Was wir bringen"), написанным по этому случаю самим Гёте на основе одного из собственных сонетов, и оперой Вольфганга Амадея Моцарта на итальянском языке "Милосердие Тита". Во время подготовки этого торжественного события Гёте провел здесь четыре недели.

Фахверковые стены и потолок в виде шатра

Здание было построено всего за три месяца фахверковым способом - правда, самого деревянного каркаса под штукатуркой не видно, так что - поверьте на слово или просто посмотрите на один из снимков ниже. Возведен театр был в соответствии с пожеланиями Гёте. Сейчас здесь подходят к завершению ремонтно-реставрационные работы, продолжавшиеся в общей сложности пять лет. Сначала - фасады, затем - внутренние помещения.

Историческая палитра времен Гёте

Предметом особой гордости реставраторов стал потолок зрительного зала, который удалось восстановить в оригинальном виде. Для этого пришлось удалить несколько слоев краски, общей вес которой составил двести килограммов. Последний такой слой был нанесен на джутовую ткань в 1968 году и не имел ничего общего с оригинальной палитрой.

Саму ткань обновили в 1907 году и сейчас во время реставрации сохранили. Теперь здесь на этом огромном холсте восстановили цветовую гамму и декоративные элементы времен Гёте, для чего изучили архивные документы 1816 года. Описание было составлено при продаже здания театра великим герцогством Саксен-Веймар-Эйзенахским - Прусскому королевству.

По следам немецкого "князя поэтов"

Во время ремонта фасада фахверкового здания в 2016 году

Во внутренних помещениях еще продолжается ремонт

Дом, в котором жил Гёте во время строительства театра и подготовки к открытию

Курортный парк в Бад-Лаухштедте

Джутовой тканью потолок затянули во время строительства, чтобы сэкономить время и деньги. Это натуральное волокно также применяется для производства мешковины и канатов. Рассматривая варианты оформления потолка, Гёте пожелал, чтобы зрители ощущали себя в зале, словно в огромном шатре под голубым небом. Сейчас небо, так сказать, вновь проглядывает в просветы между потолком и стенами.

Цена вопроса

Как сообщает информационное агентство dpa, на ремонтно-реставрационные работы внутри здания было выделено около 2,6 миллиона евро из земельного бюджета. Ранее еще примерно 1,5 миллиона евро потратили на фасады. Открытие театра после окончания работ намечено на конец августа.

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