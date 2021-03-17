Чем Меркель порадовала Украину на экономическом форуме в Берлине

Из-за пандемии коронавируса 4-й с момента основания в 2015 году Германо-украинский экономический форум состоялся в пятницу, 19 марта, в гибридной форме. Хотя конференция проходила в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), как и большинство участников, приняла в нем участие по видеосвязи. В Доме немецкой экономики в столице ФРГ Украину среди прочих представляли премьер-министр Денис Шмыгаль и его заместитель, вице-премьер Ольга Стефанишина.

Чего Украина ждет от Германии

Украинские участники, включая президента Владимира Зеленского, который прислал видеообращение, подчеркнуто много благодарили Германию за поддержку. По данным одного из организаторов форума, Восточного комитета немецкой экономики, с 2015 по 2019 год товарооборот между странами почти удвоился с 4,6 до 7,7 миллиарда евро, причем за счет увеличения доли украинского экспорта. Однако в 2020 году из-за пандемии этот показатель сократился до 7,1 миллиарда.

Украинский премьер Шмыгаль

Украинский премьер Шмыгаль в приветственном слове говорил об "особом партнерстве" с Германией, хвалил "недооцененный потенциал" Украины и обещал продолжить реформы. Канцлер Меркель в свою очередь повторила позицию Берлина и Европейского Союза о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении аннексии Крыма семь лет назад.

Во время панельной дискуссии, посвященной промышленному развитию и цифровизации, вице-премьер Стефанишина сформулировала основную цель Киева в отношениях с Германией как ключевым игроком в объединённой Европе: "Для нас главное – доступ к рынку ЕС". После подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина получила такой доступ, но он ограничен, в том числе квотами. Стефанишина сказала, что в этой связи ей понравились слова Меркель о том, что курс Киева на реформы приближает Украину к ЕС и "поэтапно ведет к взаимному открытию рынков".

Киев делает ставку на IT-сектор

Судя по выступлениям на форуме, в отношениях с Берлином Киев, помимо прочего, делает ставку на цифровизацию и сектор информационных технологий (IT), которые могут стать еще одной значимой отраслью экономики после традиционно сильного сельского хозяйства. В имидж-фильме, показанном участникам, Украина представила себя как "Кремниевая долина в Европе". В сфере IT уже занято более 200 тысяч украинцев, и правительство стремится увеличить ее долю в ВВП страны почти втрое – до 10 процентов, заявил во время включения из Киева Михаил Федоров, вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины.

Немецкие участники называли Украину "цифровым чемпионом", канцлер Меркель упомянула конкретные города, где этот сектор развивается особенно быстро, – Киев, Харьков и Львов. Общий тон был такой: Германии есть чему поучиться у Украины. Парламентский статс-секретарь в министерстве экономики и энергетики ФРГ Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz) сказал, что Германия проявляет к украинскому сектору IT "все больший интерес".

"Северный поток – 2" остался за кадром

Спор о "Северном потоке - 2" не стал темой форума

Тема строительства газопровода "Северный поток – 2", главного раздражителя в германо-украинских отношениях, фактически осталась за кадром. Выступая на форуме, ни премьер Шмыгаль, ни президент Зеленский, ни другие представители Украины не вспоминали об этом германо-российском проекте, который давно критикует Киев.

Канцлер ФРГ Меркель упомянула об особенном положении Украины как страны-транзитера российского газа в Европу и вспомнила о продлении соответствующего договора в конце 2019 года. Также глава германского правительства напомнила о создании в 2020 году энергетического сотрудничества между Киевом и Берлином с целью модернизации украинского энергетического сектора.

За что немцы критикуют Украину

Одно из немногих критических высказываний немецких участников форума было связано со слишком высокими процентными ставками по кредитам в украинских банках, на это указал представитель концерна Siemens Вилли Майкснер (Willi Meixner). Также критиковали иногда непоследовательные решения правительства в Киеве. В ответ и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко сказал, что высокая стоимость капитала связана с рисками, в том числе – "риске войны с Россией". Это был один из редких моментов, когда на форуме в Берлине вспомнили о ситуации в Донбассе.

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