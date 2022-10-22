  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Обломок дрона предположительно иранского производства, сбитого ВСУ в районе Купянска 13 сентября 2022 года
Обломок дрона предположительно иранского производства, сбитого ВСУ в районе Купянска 13 сентября 2022 годаФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

Четыре страны призвали ООН к расследованию по БПЛА в Украине

Олег Соколенко
1 ч. назад

Германия, США, Великобритания и Франция призвали ООН провести расследование предполагаемого использования Россией иранских беспилотников в Украине. В Москве ответили, что это будет нарушением устава организации.

https://p.dw.com/p/4IXcG

Германия, Франция, Великобритания и США в пятницу, 21 октября призвали ООН провести "беспристрастное" расследование предполагаемого использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины. Берлин, Париж и Лондон в совместном пиьсме генсеку ООН выразили "глубокую озабоченность передачей иранских дронов России", которая "использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей".

В свою очередь, Вашингтон считает, что "ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН". "Мы не должны позволить России и другим странам препятствовать выполнению ООН взятых на себя обязательств или угрожать им", - заявил представитель США Джеффри Де Лаурентис в тот же день на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Россия назвала расследование нарушением устава ООН

Постоянное представительство РФ при ООН в ответ заявило, что подобное расследование может быть начато только по запросу Совбеза ООН. "Подчеркиваем, что Совет Безопасности никогда не предоставлял Секретариату ООН мандат на проведение какого-либо "расследования" в контексте резолюции 2231", - говорится письме российского постпредства.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию "вопиющей" и пригрозил, что если эксперты ООН все же займутся расследованием предполагаемых поставок иранских дронов в Росиию, последняя "может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН" (цитата по РИА "Новости". - Ред.).

У Украины есть доказательства использования РФ иранских дронов

Поставленные Ираном дроны-камикадзе, по данным украинской стороны, использовались ВС РФ при нанесении массированных ударов по территории Украины начиная с 10 октября. В Вашингтоне полагают, что иранские военные специалисты находились при этом в Крыму и оказывали россиянам техническую помощь. Госдеп США отметил, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, поставляя беспилотники России, и пригрозил за это Тегерану новыми санкциями.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 21 октября заявил в интервью DW, что у Киева есть доказательства применения Россией в Украине БПЛА иранского производства. Порошенко призвал создать независимую комиссию ООН для подтверждения этих сведений.

Смотрите также:

Киев под ударом иранских дронов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украинцы взламывают потребительские беспилотники для боевого использования (04.10.2022)

Украинцы взламывают потребительские беспилотники для боевого использования (04.10.2022)

Высокотехнологичные беспилотники - последняя новинка в современной войне. Но, как выяснили в Украине, даже модели из магазина могут быть очень полезны в трудные времена. Корреспондент DW встретился с группой людей, которые взламывают потребительские беспилотники, чтобы помочь в борьбе с оккупантами.
Политика4 октября 2022 г.02:15 мин.
external

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? Этот и другие острые вопросы безопасности обсуждались 18 октября в рамках Берлинского внешнеполитического форума. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, политологи и ученые.
Политика18 октября 2022 г.04:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 20-21 октября 2022 года

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Конфликты9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Президент РФ Владимир Путин" замахивается кулаком над столом, на котором нарисована мишень.

Путин на полигоне: в кого целился президент России?

Путин на полигоне: в кого целился президент России?

Конфликты13 ч. назад
Женщина проверяет, есть ли свет

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Конфликты2 ч. назад
Контейнеровоз китайской госкомпании COSCO в порту Гамбурга

Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Экономика и бизнес12 ч. назад
Лиз Трасс заходит в резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит после объявления об уходе в отставку, 20 октября 2022 года

В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

Политика14 ч. назад
Здание вокзала в Малорите

Ждут "боевиков" или своих военных? Что происходит в Малорите

Ждут "боевиков" или своих военных? Что происходит в Малорите

Конфликты17 ч. назад
После российского авианалета на теплоэлектростанцию в Киеве 18 октября

Эксперт: "ЕС должен помочь Киеву восстановить энергетику"

Эксперт: "ЕС должен помочь Киеву восстановить энергетику"

Конфликты21 октября 2022 г.
На главную страницу