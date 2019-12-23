Церковные полдники во время локдауна - гуляш с собой (фото)

Ульм • В предрождественские недели католические и евангелические церковные общины в Германии по традиции проводят много разных благотворительных акций: от сбора пожертвований до организации совместных обедов для нуждающихся - в пище, тепле, общении. В этом сезоне из-за коронавирусных ограничений организаторам и добровольным помощникам приходится искать новые возможности для оказания помощи и поддержки.

Последние приготовления перед началом раздачи 80-ти пакетов с церковными полдниками

Церковные полдники - что это такое?

Первые две фотографии сделаны в одной из евангелических общин города Ульма в Баден-Вюртемберге, где сейчас, как и во многих других местах, должны были начаться так называемые церковные полдники (нем. Vesperkirchen) - не только совместные благотворительные обеды для всех желающих, но и возможность просто встретиться, обсудить проблемы, получить разные консультации от специалистов. В некоторых общинах во время церковных полдников в декабре и январе также работают парикмахеры, проводятся концерты, читают доклады, организуют игры и развлечения для детей и так далее.

Эта фотография сделана несколько лет назад во время церковного полдника в одном из храмов Штутгарта

Помощь нуждающимся во время пандемии

Обеды в помещениях общин сейчас проводить нельзя из-за частичного локдауна. В Ульме поэтому решили хотя бы часть людей - тех, кто нуждается больше всего - снабжать в ближайшие недели такими полдниками на вынос.

Обычно, то есть до пандемии, в предрождественские недели здесь ежедневно принимали и кормили до 120 человек. В день, когда были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa, приготовили 80 пакетов. В каждом - банка свежего супа, банан, булочка, немного сладостей и йогурт.

"Сейчас социальное неравенство еще больше обостряется", - заявил в беседе с dpa епископ земельной евангелической церкви Баден-Вюртемберга Франк Отфрид Юли (Frank Otfried July), подчеркнув особую важность таких благотворительных акций в это нелегкое время.

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