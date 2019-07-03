 Центробанк РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Центробанк РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Ключевая ставка увеличена на 25 базисных пункта - с 4,25 до 4,5 процента годовых. По оценкам Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России находится "вблизи пиков" и "начнет постепенно снижаться" в апреле.

Банк России в Москве

Банк России в Москве

Банк России (Центробанк, ЦБ) вопреки прогнозам ряда аналитиков повысил уровень ключевой ставки. Решение принято в пятницу, 19 марта, на втором в этом году заседании совета директоров. Ставка увеличена впервые с декабря 2018 года, она подросла на 25 базисных пункта - с 4,25 до 4,5 процента годовых.

Темп роста цен - выше прогнозов аналитиков

В пресс-службе фининститута констатировали, что "баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", добавив, что темп роста потребительских цен в I квартале - выше прогноза аналитиков, а восстановление внутреннего спроса в ряде секторов экономики опережает темпы наращивания выпуска.

При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Набиуллина: инфляция - вблизи пиков

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение, что инфляция в России находится "вблизи пиков" и "начнет постепенно снижаться" в апреле.

Ранее, 17 марта, аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" в своем Telegram-канале, в частности, писали, что не ожидают на ближайшем заседании Банка России "изменения ключевой ставки, несмотря на достаточно жесткую риторику". "ЦБ нужно больше времени, чтобы адекватно оценить текущую ситуацию с инфляцией", - предполагали они.

Смотрите также:

  • Оператор перед мониторами с надписью Ачимгаз следит за добычей газа

    Немецкие компании на российском рынке

    BASF

    Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

  • Конечноая точка газопровода Северный поток в Германии

    Немецкие компании на российском рынке

    E.on

    Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

  • Поезд Сапсан

    Немецкие компании на российском рынке

    Siemens

    Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

  • Рабочие на сборке автомобиля на заводе Фольксвагена в Калуге

    Немецкие компании на российском рынке

    Volkswagen

    Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

  • Торжественная встреча в Гамбурге поезда из Китая

    Немецкие компании на российском рынке

    Deutsche Bahn

    Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

  • Один из филиалов Metro в России

    Немецкие компании на российском рынке

    Metro

    Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

  • Стиральный порошок Persil - один из самых известных товаров концерна Henkel

    Немецкие компании на российском рынке

    Henkel

    Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

  • Сотрудник DHL несет пакет на фоне машины с логотипом компании

    Немецкие компании на российском рынке

    DHL

    Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

  • Форма сборной России по футболу от Adidas

    Немецкие компании на российском рынке

    Adidas

    Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:15

Вторая волна коронавируса может убить бизнес в России (23.10.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

В России растет волатильность. МИД посылает Европу. Индиана Трамп – "Заповедник", выпуск 142, 25.10.20  

В ЕС критично восприняли слова Лаврова про возможный разрыв отношений из-за чувствительных санкций (12.02.2021)  

Также по теме

Russland Elvira Nabiullina Gouverneurin der russischen Zentralbank

Набиуллина сообщила о постепенном снижении ставки Банка России 03.07.2019

Ключевая ставка ЦБ РФ будет поэтапно снижаться до середины 2020 года, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.

Russische Zentralbank Moskau

Центробанк России снизил ключевую ставку до 5,5 процента 24.04.2020

В заявлении регулятора говорится, что банк на фоне эпидемии коронавируса переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. ЦБ прогнозирует снижение ВВП в России в текущем году на 4-6 процентов.

Russland Zentralbank in Moskau

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 6,5 процента 25.10.2019

Впервые с декабря 2017 года ключевая ставка снижена на 0,5 процентных пункта, отмечают наблюдатели. По данным Центробанка РФ, темпы роста экономики страны остаются сдержанными.

Реклама

Самые читаемые

Танец без штанов против Лукашенко: кто поддержал панка из Беларуси в ФРГ  

Дырявые санкции США? Фирмы из Европы оборудовали судно "Академик Черский"  

Rammstein без цензуры: новый альбом из Москвы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно