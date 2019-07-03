Центробанк РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Банк России (Центробанк, ЦБ) вопреки прогнозам ряда аналитиков повысил уровень ключевой ставки. Решение принято в пятницу, 19 марта, на втором в этом году заседании совета директоров. Ставка увеличена впервые с декабря 2018 года, она подросла на 25 базисных пункта - с 4,25 до 4,5 процента годовых.

Темп роста цен - выше прогнозов аналитиков

В пресс-службе фининститута констатировали, что "баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", добавив, что темп роста потребительских цен в I квартале - выше прогноза аналитиков, а восстановление внутреннего спроса в ряде секторов экономики опережает темпы наращивания выпуска.

При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Набиуллина: инфляция - вблизи пиков

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение, что инфляция в России находится "вблизи пиков" и "начнет постепенно снижаться" в апреле.

Ранее, 17 марта, аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" в своем Telegram-канале, в частности, писали, что не ожидают на ближайшем заседании Банка России "изменения ключевой ставки, несмотря на достаточно жесткую риторику". "ЦБ нужно больше времени, чтобы адекватно оценить текущую ситуацию с инфляцией", - предполагали они.

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