Российские власти организовали кампании дезинформации в странах Евросоюза, чтобы поссорить партнеров по НАТО - в частности, Францию и Турцию, - а также вызвать в этих странах неприязнь к украинцам. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщают центр "Досье", финансируемый оппозиционером Михаилом Ходорковским, и несколько европейских изданий, включая Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция) и другие. Кампании дезинформации были описаны в документах российских силовых органов, с которыми ознакомился центр "Досье".

Антитурецкие лозунги и сожженные флаги

В частности, в этих документах содержится информация об акции в Париже, организованной лицами, изображавшими украинцев. Неизвестные со скрытыми лицами на фоне украинских флагов поднимают руку в нацистском приветствии, рядом с ними плакат на английском языке с обращением к президенту Турции: "Эрдоган, землетрясение - это месть за российских туристов. Аланья будет следующей!" На других снимках присутствует сожженный людьми в масках турецкий флаг и лозунги "Stop Erdogan", "Alanya Next" и "Stop Islam".

В документах, изученных журналистами, содержатся сценарии этих и подобных акций, которые должны вызвать вражду между Турцией, Францией и Украиной, а также ослабить поддержку Киева со стороны Североатлантического альянса. Центр "Досье" и европейские СМИ отмечают, что как минимум одна из этих организованных Россией акций действительно состоялась в Париже в марте, но не получила широкого освещения в СМИ. Тем не менее,силовые органы в РФ расценили ее как успех, указали журналисты. В изученных ими документах приводится еще ряд возможных мест проведения "антитурецких" акций со стороны "украинцев": Гаага, Франкфурт-на-Майне, Брюссель.

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