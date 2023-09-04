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CBS: США хотят передать Украине российские активы на $1 млрд

Жан Рофе
4 сентября 2023 г.

По данным телеканала, Минюст США добивается от Конгресса разрешения использовать конфискованные активы на благо украинского народа.

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Флаги США и Украины (фото из архива)
Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Министерство юстиции США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы стоимостью более 1 млрд долларов, передает телеканал CBS в воскресенье, 3 сентября.

По его данным, с конца февраля 2022 года, когда началась война в Украине, американские власти конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более 1 млрд долларов по всему миру.

"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", - рассказала CBS первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

Конфискованные активы российского олигарха Малофеева

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в мае впервые выдал разрешение на передачу Украине активов российского олигарха, конфискованных за нарушение им санкций, писало агентство Reuters.

Речь шла о средствах российского предпринимателя Константина Малофеева. В апреле 2022 года Минюст США обвинил его в нарушении санкций, введенных против России за военное нападение на Украину. По данным американских властей, Малофеев финансово поддерживал россиян, разжигающих сепаратистские настроения в Крыму.

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