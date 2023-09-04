CBS: США хотят передать Украине российские активы на $1 млрд

По данным телеканала, Минюст США добивается от Конгресса разрешения использовать конфискованные активы на благо украинского народа.

Министерство юстиции США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы стоимостью более 1 млрд долларов, передает телеканал CBS в воскресенье, 3 сентября.

По его данным, с конца февраля 2022 года, когда началась война в Украине, американские власти конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более 1 млрд долларов по всему миру.

"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", - рассказала CBS первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

Конфискованные активы российского олигарха Малофеева

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в мае впервые выдал разрешение на передачу Украине активов российского олигарха, конфискованных за нарушение им санкций, писало агентство Reuters.

Речь шла о средствах российского предпринимателя Константина Малофеева. В апреле 2022 года Минюст США обвинил его в нарушении санкций, введенных против России за военное нападение на Украину. По данным американских властей, Малофеев финансово поддерживал россиян, разжигающих сепаратистские настроения в Крыму.

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