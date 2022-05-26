Центробанк России понизил учетную ставку до 11 процентов

Совет директоров Центрального банка России (ЦБ, Банка России) на внеочередном заседании решил снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов - до 11 процентов годовых, говорится в сообщении регулятора в четверг, 26 мая. По оценке ЦБ, годовая инфляция в России снижается быстрее ожиданий, а риски для финансовой стабильности несколько сократились.

Банк России отметил значительное замедление текущих темпов роста цен. "Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - подчеркивает ЦБ. Инфляционные риски ограничивает продолжающийся приток средств на срочные рублевые депозиты и сохранение кредитной активности на низком уровне. Это обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, отмечает регулятор. Экономическую активность значительно ограничивают сложные внешние условия.

Это третье снижение ставки подряд таким шагом: 8 апреля она была снижена до 17%, 29 апреля - до 14%. ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля с 9,5% до 20% годовых в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте регулятор сохранил ее на уровне 20%.

После того как стало известно об этом решении, доллар и евро на Московской бирже резко подорожали. Курс евро по состоянию на 13.00 мск превысил отметку 65 рублей, то есть по сравнению с уровнем закрытием предыдущих торгов вырос более чем на 4,5 рубля. Доллар США торговался по 62,6 рубля - на 3,3 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Укрепление рубля связано с резким падением импорта

ЦБ России допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее очередное заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 10 июня 2022 года.

Поле введения западных санкций в отношении России в ответ на вторжение в Украину ЦБ ужесточил контроль за капиталом. С тех пор российский рубль укрепился по отношению к доллару примерно на 30 процентов. При этом сильный рубль не выгоден российским властям, поскольку увеличивает цены на российские экспортные товары и тем самым снижает поступление средств в бюджет. По мнению экспертов, увеличение курса рубля в первую очередь связано с резким падением импорта в Россию вследствие санкций.

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