 Три месяца войны в Украине | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.05.2022

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Украина

Три месяца войны в Украине

Фотохроника первых трех месяцев войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • На фото: жительница Киева Наталья Севрюкова после ракетной атаки на ее дом. 25 февраля 2022 года

    Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Военная техника армии РФ пересекает контрольно-пропускной пункт на границе с аннексированным Крымом

    Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

  • Мужчина сидит рядом с разрушенным автомобилем и жилым зданием после ракетного удара и атак боевых вертолетов в городе Чугуев в Харьковской области

    Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

  • Раненый военнослужащий украинской армии сидит на улице Киева 24 февраля 2022 года

    После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

  • Задержания активистов в Санкт-Петербурге, протестовавших 24 февраля 2022 года против войны с Украиной.

    Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

  • После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. На фото: пробки на автомобильной трассе, которая ведет из Киева в сторону запада Украины. 24 февраля 2022 года

    После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

  • Прячущиеся в метро жители Киева во время первых бомбардировок города, 24 февраля 2022 года

    Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

  • Добровольцы пришли к военкомату в Киеве в первые часы войны, 24 февраля 2022 года

    После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

  • Украинские беженцы на переходе украино-польской границы 26 февраля 2022 года

    Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

  • Разрушенная школа в Харькове, 28 февраля 2022 года

    Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

  • Молодой человек учится использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире 1 марта 2022 года.

    Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

  • На фото: обстрелы и взрыв на Запорожской АЭС ночью 4 марта 2022 года

    Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

  • На фото - первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 Мрия. Фото 4 апреля 2022 года

    Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

  • Горящая военная техника РФ в Харькове, 28 февраля 2022 года

    "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

  • На фото: второй раунд переговоров в Беларуси между Украиной и Россией 3 марта 2022 года.

    Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

  • Специальное заседание бундестага 27 февраля 2022 года, на котором с правительственным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц

    Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

  • Длинный конвой российской военной техники по направлению к Киеву, снятый спутником 28 февраля 2022 года

    В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

  • Селфи Владимира Зеленского 25 февраля 2022 года у президентской администрации вместе с министром обороны Украины и другими членами украинского руководства.

    Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

  • Разрушенная российская военная техника в Буче, 1 марта 2022 года

    Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

  • Крейсер Москва у берегов Крыма в начале февраля 2022 года. Флагман Черноморского флота, участвовавший в военной операции РФ против Украины, затонул 14 апреля.

    Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

  • Оставшиеся во время блокады Мариуполя жители идут по жилым кварталам города, сильно разрушенным в результате боевых действий. 1 апреля 2022 года

    ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

  • Российские военные разбирают завалы драмтеатра в Мариуполе, 12 мая 2022 года

    Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

  • Мужчина роет могилу лопатой во дворе дома на окраине Мариуполя, 29 марта 2022 года

    Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

  • Раненный трехлетний ребенок по имени Дима из Мариуполя в больнице Запорожья, фото 29 марта 2022 года

    За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

  • Вывоз силами армии РФ военнопленных ВСУ, державших оборону на Азовстали в Мариуполе, 16 мая 2022 года

    Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

  • Эксгумация

    Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

  • На фото самоходная гаубица Гвоздика РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком. Фото 19 марта 2022 года

    После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

  • На фото 27 февраля: военнослужащие ВСУ в Северодонецке, к которому вплотную приблизились российские военные.

    К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

  • Фото с акции в Берлине 27 февраля в знак протеста против войны РФ с Украиной, на которой собрались десятки тысяч человек.

    С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек.


  • На фото: жительница Киева Наталья Севрюкова после ракетной атаки на ее дом. 25 февраля 2022 года

    Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Военная техника армии РФ пересекает контрольно-пропускной пункт на границе с аннексированным Крымом

    Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

  • Мужчина сидит рядом с разрушенным автомобилем и жилым зданием после ракетного удара и атак боевых вертолетов в городе Чугуев в Харьковской области

    Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

  • Раненый военнослужащий украинской армии сидит на улице Киева 24 февраля 2022 года

    После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

  • Задержания активистов в Санкт-Петербурге, протестовавших 24 февраля 2022 года против войны с Украиной.

    Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

  • После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. На фото: пробки на автомобильной трассе, которая ведет из Киева в сторону запада Украины. 24 февраля 2022 года

    После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

  • Прячущиеся в метро жители Киева во время первых бомбардировок города, 24 февраля 2022 года

    Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

  • Добровольцы пришли к военкомату в Киеве в первые часы войны, 24 февраля 2022 года

    После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

  • Украинские беженцы на переходе украино-польской границы 26 февраля 2022 года

    Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

  • Разрушенная школа в Харькове, 28 февраля 2022 года

    Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

  • Молодой человек учится использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире 1 марта 2022 года.

    Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

  • На фото: обстрелы и взрыв на Запорожской АЭС ночью 4 марта 2022 года

    Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

  • На фото - первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 Мрия. Фото 4 апреля 2022 года

    Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

  • Горящая военная техника РФ в Харькове, 28 февраля 2022 года

    "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

  • На фото: второй раунд переговоров в Беларуси между Украиной и Россией 3 марта 2022 года.

    Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

  • Специальное заседание бундестага 27 февраля 2022 года, на котором с правительственным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц

    Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

  • Длинный конвой российской военной техники по направлению к Киеву, снятый спутником 28 февраля 2022 года

    В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

  • Селфи Владимира Зеленского 25 февраля 2022 года у президентской администрации вместе с министром обороны Украины и другими членами украинского руководства.

    Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

  • Разрушенная российская военная техника в Буче, 1 марта 2022 года

    Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

  • Крейсер Москва у берегов Крыма в начале февраля 2022 года. Флагман Черноморского флота, участвовавший в военной операции РФ против Украины, затонул 14 апреля.

    Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

  • Оставшиеся во время блокады Мариуполя жители идут по жилым кварталам города, сильно разрушенным в результате боевых действий. 1 апреля 2022 года

    ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

  • Российские военные разбирают завалы драмтеатра в Мариуполе, 12 мая 2022 года

    Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

  • Мужчина роет могилу лопатой во дворе дома на окраине Мариуполя, 29 марта 2022 года

    Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

  • Раненный трехлетний ребенок по имени Дима из Мариуполя в больнице Запорожья, фото 29 марта 2022 года

    За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

  • Вывоз силами армии РФ военнопленных ВСУ, державших оборону на Азовстали в Мариуполе, 16 мая 2022 года

    Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

  • Эксгумация

    Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

  • На фото самоходная гаубица Гвоздика РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком. Фото 19 марта 2022 года

    После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

  • На фото 27 февраля: военнослужащие ВСУ в Северодонецке, к которому вплотную приблизились российские военные.

    К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

  • Фото с акции в Берлине 27 февраля в знак протеста против войны РФ с Украиной, на которой собрались десятки тысяч человек.

    С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек.


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