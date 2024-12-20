Чад требует от Франции вывести войска до Рамадана

Париж получил от властей Чада предписание вывести весь французский военный контингент до 31 января. Французские чиновники говорят, что вывести тысячу солдат и множество техники за такой срок невозможно.

Правительство Франции вечером в четверг, 19 декабря, получили предписание от властей Чада о полном выводе французского военного контингента из этой африканской страны до 31 января, сообщило Международное французское радио (RFI) со ссылкой на источники, близкие к французскому правительству.

Собеседники RFI назвали требования Чада нереалистичными. "Всего за семь недель вывести тысячу солдат и множество техники - это невозможно", - заявили высокопоставленные медиакомпании французские военные. Они назвали полученное предписание "давлением со стороны жестких кругов первого круга власти Чада", уточнив в то же время, что переговоры продолжаются, носят "технический характер, но проходят хорошо".

Источник, близкий к властям Чада, рассказал, что первоначальный график вывода французских войск был рассчитан до марта, но его отклонили, поскольку сочли слишком длительным. Собеседник RFI заявил, что лучшим для Чада вариантом был бы вывод военных до конца февраля или начала священного для мусульман месяца Рамадан (12 марта). "Ситуация не имеет ничего общего с Альянсом государств Сахеля. Мы пытаемся найти решение, которое устроит обе стороны", - добавил он.

Эвакуация французских войск

RFI отмечает, что несколько дней назад авиабазу возле столицы Чада Нджамены покинул французский истребитель Mirage-2000, а на следующей неделе начнется эвакуация французских КПП Фая-Ларжо (50 солдат) и Абеше (около 100 человек). "Мы хотим показать, что разведение сил и средств идет полным ходом", - подчеркнули французские военные чиновники, отметив, что данные районы находятся более чем в десяти днях пути от Нджамены. Позднее планируется начать вывод французских военных с базы Аджи-Коссей близ столицы Чада.

Чад был прежде колонией Франции. Африканская республика обрела независимость в 1960 году. 29 ноября правительство страны разорвало оборонное соглашение с Францией, подписанное в 2019 году. Власти Чада объяснили это решение желанием утвердить суверенитет республики. Прекращение действия соглашения позволит стране пересмотреть стратегические партнерства, пояснили в МИД Чада.

В апреле власти республики потребовали прекращения деятельности американских военных на авиабазе Аджи-Коссей, указав, что оснований для их присутствия нет. В том же месяце Пентагон сообщил о выводе части военных из Чада.