Экс-вице-президент США республиканец Чейни поддержал Харрис

Кандидату от республиканцев Трампу нельзя доверить власть еще раз, считает бывший вице-президент США. Ричард Чейни указал на обязанность ставить страну выше партийных интересов.

Бывший вице-президент США Ричард (Дик) Чейни, являющийся членом Республиканской партии, на предстоящих выборах президента намерен голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом политик заявил в пятницу, 6 сентября.

"Ему никогда нельзя снова доверить власть", - указал Чейни в заявлении, имея в виду кандидата от республиканцев Дональда Трампа, уже занимавшего высший государственный пост в 2017-2021 годах. "Как граждане, все мы обязаны ставить страну выше партийной привязанности, чтобы защитить нашу конституцию. Вот почему я отдам свой голос за вице-президента", - пояснил политик.

Чейни с 2001 по 2009 год занимал должность вице-президента США в администрации Дж. Буша-младшего.

Трамп раскритиковал известного однопартийца

Трамп уже отреагировал на позицию своего однопартийца, назвав Чейни и его старшую дочь Элизабет "республиканцами лишь на словах". Элизабет Чейни несколькими днями ранее также выразила поддержку демократическому кандидату.

Председатель предвыборной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон заявила, что вице-президент "гордится поддержкой вице-президента Чейни" и "глубоко уважает его смелость поставить страну выше партии".

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Действующий глава Белого дома Джозеф Байден в июле объявил о выходе из президентской гонки. Первые теледебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября.