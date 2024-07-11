Бывший схиигумен Сергий попросил Путина помиловать его

Осужденный после захвата монастыря экс-схиигумен Сергий подал прошение о помиловании и попросил отправить его на войну.

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов), осужденный по делу о разжигании ненависти, подал прошение о помиловании на имя президента России. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Павел Бабиков в среду, 10 июля.

В своем обращении Сергий указал, что уже отбыл более половины из назначенного ему семилетнего срока. "Нахожусь в преклонном возрасте, и состояние моего здоровья оставляет желать лучшего, я страдаю рядом серьезных заболеваний", - написал он, пообещав в случае освобождения "вести тихую жизнь пенсионера".

В обращение, полный текст которого публикует издание Ura.ru, бывший иегумен утверждал, что во время церковного конфликта и после его задержания "деструктивные силы в публичном пространстве" попытались использовать его имя в своих интересах. Сергий вновь попросил отправить его на войну в Украину в качестве медбрата или строителя. По его словам, он уже обращался с такой просьбой, но ему отказали из-за возраста.

Дело схиигумена Сергия

В 2020 году Сергий получил широкую известность из-за своих видеообращений, посвященных пандемии коронавируса. Он резко критиковал карантинные ограничения, называл вирус мифом и призывал отказаться от вакцинации. Кроме того, Сергий изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме правителей России, включая Владимира Путина.

В июле 2020 года РПЦ лишила его сана и отлучили от церкви, но Сергий несколько месяцев оставался в фактически захваченном им Среднеуральском женском монастыре, где служил духовником. В конце декабря 2020 года Сергия задержал спецназ, взяв монастырь штурмом.

В 2021 году Сергия приговорили к 3,5 года колонии по делу о склонении к самоубийству, самоуправстве и воспрепятствовании богослужению. В январе 2023 года ему назначили еще 5,5 лет по обвинению в возбуждении религиозной ненависти к иудеям, католикам и мусульманам. В общей сложности с учетом апелляции бывший схиигумен должен был провести в заключении шесть лет и 11 месяцев.