Экс-схимонах Сергий Романов задержан при штурме Середнеуральского монастыря

Бывший схимонах (схиигумен) Среднеуральского женского монастыря Сергий Романов во вторник, 28 декабря, был задержан для допроса в Следственном комитете (СК), сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-священника Светлану Герасимову.

По словам Герасимовой, ей не дают пообщаться с ее подзащитным и "создают всяческие препятствия". По информации защитницы, в монастыре проводятся обыски. "Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают",- уточнила адвокат в интервью изданию "Коммерсант-Урал".

СМИ сообщили о столкновениях между силовиками и верующими

По данным местных СМИ, монастырь оцепили сотрудники ОМОНа. К обители съехались сторонники Романова. На дороге возле монастыря дежурит ДПС и эвакуатор, передает ТАСС. В свою очередь, портал 66.ru опубликовал видеозапись столкновений между верующими, собравшимися у стен монастыря, и силовиками.

ТАСС указывает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержание бывшего схимонаха связано с появлением на YouTube видеоролика, в котором Сергий призывает своих сподвижников "умереть за Россию".

Отлучение схимонаха Сергия Романова от церкви

10 сентября 2020 года Сергий Романов был отлучен от церкви за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Ранее суд Екатеринбургской епархии постановил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

Со своей стороны бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не собирается покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.

Схимонах Сергий и пандемия коронавируса

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. В основу дела легли его высказывания во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре - в них нашли признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19. В начале июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал Сергия Романова за распространение фейков о коронавирусе на 90 тысяч рублей.

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