 Приставы выселяют насельниц Среднеуральского монастыря | Новости из Германии о России | DW | 14.04.2021

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Россия

Приставы выселяют насельниц Среднеуральского монастыря

На территории Среднеуральского монастыря нельзя проживать из-за нарушений пожарной безопасности, решил суд в Верхней Пышме.

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов в Москве

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в среду, 14 апреля, начали выселять насельниц Среднеуральского женского монастыря. Власти объяснили необходимость покинуть территорию обнаруженными нарушениями пожарной безопасности и законодательства в области градостроительства и санитарно-эпидемиологического контроля.

Решение о выселении вынес суд в Верхней Пышме. По сведениям информагентства ТАСС, насельниц монастыря разместят в гостиничном комплексе.

Отлучение схимонаха Сергия от церкви

В монастыре находились в том числе сторонники бывшего схимонаха (экс-схиигумена) Сергия (Николая Романова). Он был отлучен от церкви в сентябре 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Суд Екатеринбургской епархии постановил, что схиигумен нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

До задержания Сергия в конце декабря 2020 года вместе с ним в монастыре оставались более 150 насельниц. Они ответили отказом на предложение перевестись в другие обители.

Бывшему схимонаху были предъявлены обвинения по уголовным статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Экс-схиигумен находится под арестом до 28 мая.

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    Автор: Анастасия Буцко


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