Комментарий: Телевидение РПЦ бьет по "диссидентам"

Они извинились. Но сделали это только после того, как в социальных сетях поднялся шум, а главный независимый православный сайт России "Православие и мир" заявил, что будет их бойкотировать, если они не извинятся. Они - это главный христианский телеканал России "Спас", который унизил себя до публичного доноса на священников с "неправильными" взглядами.

Сигнал для священников РПЦ

В прямом эфире ведущего Романа Голованова был Сергей Карнаухов, в прошлом выпускник учебных заведений МВД и вице-губернатор Калининградской и Кировской областей, ныне доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Он обрушился с обвинениями в адрес двух московских клириков: протоиерея Алексия Уминского и иеромонаха Иоанна (Гуайта). Первого Карнаухов назвал платным агентом Ходорковского - за то, что Уминский посмел публично выступить в защиту заключенного Алексея Навального и призвал допустить к нему врачей. А отцу Иоанну досталось за то, что во время протестов 2019 года он позволил укрыться в храме на Тверской, где он служит, спасавшихся от ОМОНа демонстрантам.

Константин Эггерт

Эти высказывания в стилистике сталинских показательных процессов прозвучали в эфире канала, главный собственник которого - Русская православная церковь. Каранухов заявил, что Уминский и Гуайта втягивают церковь в политику, ни минуту на смущаясь тем, что его разговоры о "предателях" и "агентах" и есть самая настоящая политика - плюс откровенная клевета.

Ведущий эфира ни разу не попросил доцента-милиционера обосновать свои слова и даже формально не предложил дать время двум клирикам для защиты. Вдогонку монологу Карнаухова Голованов дал в эфире залп, так сказать, тяжелой артиллерии - фрагмент давнего интервью с церковным публицистом номер один в России, митрополитом Тихоном (Шевкуновым).

Поддержка Навального - это полемика с патриархией?

Митрополит Тихон говорил на свою излюбленную тему - о феврале 1917 года. Тогда значительная часть высших иерархов и клира поддержала отречение императора Николая II и демократические преобразования в России. Логика владыки Тихона проста: встав на сторону "либералов" в феврале, церковь открыла путь большевикам в октябре.

Сложнейшую и трагическую тему отношений церкви и государства на излете эпохи Романовых редакция "Спаса" использовала для выстраивания нехитрой схемы: священники, которые сегодня поддерживают Навального, торят дорогу будущим радикальным атеистам.

Извинения извинениями, но именно последовательность подачи скандального материала показывает, что донос был не случайным мнением бывшего чиновника, воспылавшего вдруг любовью к имперскому православию. Редакция планировала это как специальный "сигнал" священству - "В политику - ни-ни!". Или же менеджмент "Спаса" почувствовал - "теперь можно и так".

Ведь программу выпустили по горячим следам проповеди патриарха Кирилла о том, что тюремное заключение является заслуженным наказанием за грехи. На фоне объявленной Навальным голодовки намек звучал более чем прозрачно - оппозиционер получил по заслугам. И краткое обращение отца Алексия Уминского в защиту Навального, скорее всего, было воспринято в патриархии как полемика с предстоятелем Русской церкви.

Чистка церковных рядов от "нелояльных" Кремлю

Программа на "Спасе" - печальная веха на пути дальнейшего превращения православного христианства в омертвевший элемент неоимперской государственной идеологии. Раньше официальные церковные СМИ не скатывались до публичного шельмования священников, тем более давно и безупречно служащих. Какие-никакие, но они - "люди системы". Даже в 2019 году, после коллективного письма группы клириков в защиту протестующих, отдельные дисциплинарные меры (вроде перевода на другой приход) были отложены во времени и формально вроде бы никак не связаны с письмом.

Первый звонок прозвучал весной 2020 года, когда патриарх запретил в служении диакона Андрея Кураева - одного из самых заметных и ярких критиков церковных порядков. Затем его извергли из сана (то есть, фактически, Кураев перестал быть диаконом). Однако глава РПЦ наложил мораторий на это решение. Диакону дано время для "переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви" - то есть для публичного покаяния. Патриарху очень нужно "покаяние" популярного православного миссионера и комментатора. В Свято-Даниловом монастыре не могут не понимать: Путин накануне сентябрьских выборов в Государственную думу окончательно зачищает политическое поле. Он ждет от первоиерарха РПЦ не только прямого содействия в этом деле, но и чистки собственно церковных рядов от "нелояльных" генеральной линии Кремля.

Патриарх помогает Путину

Если вдруг диакона Кураева чудом удастся вернуть в лоно церковного мейнстрима, то это продемонстрирует клиру, политически ангажированным верующим и Путину: патриарх "контролирует ситуацию" и способен сломить сопротивление так называемых "либералов". Если этого не произойдет, то доносам телеканала "Спас" дадут дальнейший ход.

При нынешнем патриархе проповедь евангельского милосердия в России может быть либо абстрактной, либо касаться тех, кому оно положено по статусу - например, бывшей "узнице" американской тюрьмы Марии Бутиной, которую, кажется, прочат в Государственную думу. На нее не жалко и целой телепрограммы, которую ведет главный пиарщик патриарха Владимир Легойда - что неудивительно, на том же телеканале "Спас". Если же, подобно отцу Алексию Уминскому или иеромонаху Иоанну, вы пытаетесь призвать исполнять заповеди Христа в жизни, да еще проявлять сострадание к критикам власти, то вы "втягиваете церковь в политику" и становитесь мишенью для карнауховых.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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