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Фото: Haakon Mosvold Larsen/NTB/picture alliance
ПолитикаНорвегия

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" Медведев решил вернуться в РФ

Сергей Ромашенко
37 мин. назад

Андрей Медведев, бежавший в Норвегию, обратился за помощью в посольство РФ в Осло. Он заявил, что его жизнь в Норвегии не заладилась, и он хочет вернуться в Россию, хотя там его могут убить.

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Экс-командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, попросивший убежища в Норвегии, решил вернуться в Россию, хотя и считает, что этот шаг может быть опасен для его жизни. "Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", - сообщил Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, выложенных на YouTube в четверг, 18 мая.

Бывший вагнеровец подчеркнул, что решение вернуться в РФ принял самостоятельно. По словам Медведева, наладить жизнь в Норвегии ему не удалось. "Происходит много непонятного, я чувствую себя мальчиком в большой игре. Я надеялся, что здесь у меня жизнь сложится, я уйду от этой всей политики войны, армии, но как-то не получается", - пояснил он.

Андрей Медведев также сообщил, что передаст документы, которые, как он полагает, помогут облегчить его возвращение в Россию, отметив в то же время, что считает свое возвращение опасным для жизни. "Посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют - OK. Не убьют - спасибо. Дадут жить - еще большее спасибо".

Власти Норвегии не комментировали заявление Медведева.

Побег в Норвегию

Андрей Медведев в январе нынешнего года бежал в Норвегию и попросил там политического убежища. По сведениям правозащитного проекта "Гулагу.нет", россиянин, воевавший в Украине в составе ЧВК, перешел на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтверждал, что Медведев работал в его военной компании. В свою очередь бизнесмен обвинил бойца в жестоком обращении с пленными и предупредил Норвегию, что тот опасен.

25 февраля Медведев был арестован в Ослоза драку и нападение на полицейских при задержании. Суд приговорил его к 14 дням заключения за нарушение общественного порядка и ношение пневматического оружия в общественном месте.

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