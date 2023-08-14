  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Правосудие и законУкраина

Бывший генерал СБУ осужден на 12 лет за шпионаж в пользу РФ

Жан Рофе
38 мин. назад

По версии следствия, генерал-майор украинской спецслужбы Валерий Шайтанов был агентом полковника ФСБ, курировавшего Донбасс. Его признали виновным в госизмене и подготовке теракта.

https://p.dw.com/p/4V9S4
Символика Службы безопасности Украины
Фото: DW

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили пресс-службы самой СБУ и офиса генерального прокурора Украины.

Шайтанов, ранее руководивший Центром специальных операций "А", признан виновным в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Помимо тюремного срока суд распорядился конфисковать имущество фигуранта дела.

Агент ФСБ по кличке "Бобыль"

Как следует из материалов дела, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль у полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Игоря Егорова. Егоров под позывным Эльбрус был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года, утверждает СБУ.

Следователи также установили, что Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о "секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, об оперативниках и контрразведчиках СБУ".

Кроме того, по заданию спецслужб РФ осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта, говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. Его целью было убийство "майора вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева".

СБУ задержала Шайтанова в 2020 году

Шайтанова задержали в апреле 2020 года в результате многоэтапной спецоперации контрразведки СБУ. Тогда сообщалось, что он по заданию российских спецслужб готовил убийство чеченского командира Адама Осмаева, воевавшего в Донбассе на стороне Украины.

Смотрите также:

Вышлет ли Германия российских шпионов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности призвал к "оперативному выявлению предателей, шпионов и диверсантов". Оппозиционные политики и правозащитники усматривают в этом послании сигнал к усилению репрессий в России, и что наступающий 2023-й может стать годом возврата к сталинскому прошлому.
Политика20 декабря 2022 г.05:30 мин.
external

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021)

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021)

О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
Политика31 мая 2021 г.01:48 мин.

Сайт СБУ

Пресс-релиз Службы безопасности Украины
ssu.gov.ua
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги США и Украины (фото из архива)
Трансляция

США выделяют Украине новый пакет помощи на 200 млн долларов

Конфликты28 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - российский рубль катится вниз с горы и "говорит": "Доллар … вот-вот рухнет…".

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

Политика9 ч. назад
16 апреля 2019 года правительственный Bombardier Global 5000 едва не разбился во время аварийной посадки в Берлине

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Технологии3 ч. назад
Символический график падения рубля

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

Экономика и бизнес4 ч. назад
Силуэт Кельнского собора во время заката

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Туризм9 ч. назад
Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда13 августа 2023 г.
В Северной Салтовке в Харькове уже восстанавливают жилье, но пока медленными темпами

Восстановление Северной Салтовки: в руины возвращается жизнь

Восстановление Северной Салтовки: в руины возвращается жизнь

Конфликты13 августа 2023 г.
На главную страницу