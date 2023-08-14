Бывший генерал СБУ осужден на 12 лет за шпионаж в пользу РФ

По версии следствия, генерал-майор украинской спецслужбы Валерий Шайтанов был агентом полковника ФСБ, курировавшего Донбасс. Его признали виновным в госизмене и подготовке теракта.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили пресс-службы самой СБУ и офиса генерального прокурора Украины .

Шайтанов, ранее руководивший Центром специальных операций "А", признан виновным в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Помимо тюремного срока суд распорядился конфисковать имущество фигуранта дела.

Агент ФСБ по кличке "Бобыль"

Как следует из материалов дела, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль у полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Игоря Егорова. Егоров под позывным Эльбрус был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года, утверждает СБУ.

Следователи также установили, что Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о "секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, об оперативниках и контрразведчиках СБУ".

Кроме того, по заданию спецслужб РФ осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта, говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. Его целью было убийство "майора вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева".

СБУ задержала Шайтанова в 2020 году

Шайтанова задержали в апреле 2020 года в результате многоэтапной спецоперации контрразведки СБУ. Тогда сообщалось, что он по заданию российских спецслужб готовил убийство чеченского командира Адама Осмаева, воевавшего в Донбассе на стороне Украины.

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