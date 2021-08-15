Бундесвер вывез первую группу людей из Кабула

Транспортный самолет бундесвера типа А400М, на борт которого может поместиться более 100 человек, в ночь на вторник, 17 августа, смог вылететь из Кабула в Ташкент с первой группой эвакуируемых людей. Об этом сообщает министерство обороны Германии в своем Twitter. Эвакуация немецких граждан и афганцев, которых Германия решила эвакуировать из Афганистана, где к власти пришло радикальное движение "Талибан", задерживается из-за хаоса в аэропорту Кабула.

Отправленные из Германии транспортные самолеты не смогли сразу сесть в Кабуле, где взлетную полосу заняли желающие покинуть страну афганцы. Один из самолетов улетел для дозаправки в Узбекистан, другой несколько часов кружил над городом. Ближе к ночи американские военные объявили о том, что очистили взлетную полосу, и аэропорт возобновил работу. Четыре самолета А400М должны в следующие несколько дней перевезти эвакуируемых в Ташкент, откуда они чартерными рейсами вылетят в Германию.

Германия примет до 10 тысяч человек

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала развитие событий в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматичным и ужасающим". Она признала, что в Берлине неправильно оценили развитие ситуации, полагая, что у них есть больше времени, чтобы найти выход. Теперь, по ее словам, в первую очередь необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности соотечественников, а также местных помощников, работавших с немецким правительством и неправительственными организациями Германии.

По оценке Меркель, речь идет приблизительно о полутора тысячах человек, примерно с 600 из них удалось установить связь. Теперь мы попытаемся "сделать все, что в наших силах", чтобы вывести этих людей из страны, сказала она. Ранее, выступая на заседании президиума партии Христианско-демократический союз, канцлер оценила число афганских помощников немецких организаций примерно в 2500 человек, заявив, что вместе с членами семей Германии предстоит принять около 10 тысяч беженцев из Афганистана.

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