Бундесвер намерен создать поезда-госпитали

Министерство обороны Германии намерено разработать для бундесвера поезда-госпитали на основе скоростных поездов-экспрессов модели ICE 3neo. К 2025 году на рельсы должны встать как минимум три таких железнодорожных лазарета, сообщил представитель ведомства в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 мая.

По его словам, эти составы можно будет использовать для перевозки раненых, а также тяжелых пациентов, требующих реанимации или интенсивной терапии, для чего при необходимости 30 сидячих мест могут быть заменены на соответствующие койки.

Кроме того, поезд-госпиталь может быть применен для перевозки гражданских лиц - пациентов интенсивной терапии, которых необходимо доставить в другие больницы. Подобным образом в период пандемии коронавируса бундесвер использовал "летающие госпитали".

"Летающий госпиталь" люфтваффе

"Летающий госпиталь" типа Airbus A310 MedEvac может пролететь без дозаправки 11 тысяч километров, в нем шесть модулей интенсивной терапии и до 38 мест для людей с менее серьезными травмами либо максимум 56 мест для раненых - планировка варьируется в зависимости от медицинских требований. За пациентами ухаживают до 25 врачей, медсестер интенсивной терапии и фельдшеров.

На борту есть системы вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативный ультразвуковой аппарат и другое оборудование. В последние годы "летающие госпитали" этого типа заменяют более современными Airbus A330. Кроме того, люфтваффе может использовать для медицинской эвакуации самолеты типов Airbus A400M и Airbus A319 CJ.

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