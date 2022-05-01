 Бундесвер намерен создать поезда-госпитали | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2022

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Германия

Бундесвер намерен создать поезда-госпитали

Как минимум три железнодорожных лазарета будут сконструированы к 2025 году на основе скоростных поездов-экспрессов ICE, заявили в министерстве обороны ФРГ.

Скоростной поезд-экспресс модели ICE 3neo

Скоростной поезд-экспресс модели ICE 3neo немецкого концерна Deutsche Bahn, на базе которого будут создаваться поезда-госпитали

Министерство обороны Германии намерено разработать для бундесвера поезда-госпитали на основе скоростных поездов-экспрессов модели ICE 3neo. К 2025 году на рельсы должны встать как минимум три таких железнодорожных лазарета, сообщил представитель ведомства в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 мая.

По его словам, эти составы можно будет использовать для перевозки раненых, а также тяжелых пациентов, требующих реанимации или интенсивной терапии, для чего при необходимости 30 сидячих мест могут быть заменены на соответствующие койки.

Кроме того, поезд-госпиталь может быть применен для перевозки гражданских лиц - пациентов интенсивной терапии, которых необходимо доставить в другие больницы. Подобным образом в период пандемии коронавируса бундесвер использовал "летающие госпитали".

"Летающий госпиталь" люфтваффе

"Летающий госпиталь" типа Airbus A310 MedEvac может пролететь без дозаправки 11 тысяч километров, в нем шесть модулей интенсивной терапии и до 38 мест для людей с менее серьезными травмами либо максимум 56 мест для раненых - планировка варьируется в зависимости от медицинских требований. За пациентами ухаживают до 25 врачей, медсестер интенсивной терапии и фельдшеров.

На борту есть системы вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативный ультразвуковой аппарат и другое оборудование. В последние годы "летающие госпитали" этого типа заменяют более современными Airbus A330. Кроме того, люфтваффе может использовать для медицинской эвакуации самолеты типов Airbus A400M и Airbus A319 CJ.

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    Так выглядел интерьер TEE "Рейнгольд", поезда класса "люкс" 1960-х годов. На фото - клубный вагон с баром. Фанаты железной дороги и сегодня имеют возможность прикоснуться к истории и прокатиться на оригинальном поезде TEE в рамках специальных тематических туров, организуемых турагентствами.

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    В 1930-х годах тогдашняя железнодорожная компания Deutsche Reichsbahn сделала ставку на дизельные локомотивы. Более быстрые поезда вступили в соревнование с набирающими популярность автомобилями и самолетами. С 1933 года "летучие поезда" стали частью регулярного сообщения. Они значительно сократили время в пути между городами и стали предшественниками существующей сегодня сети скоростных ICE.

  • Первый скоростной локомотив Siemens

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Прадедушка ICE

    Уже в 1903 году были предприняты первые попытки создания высокоскоростного поезда. Трехфазный двигатель локомотива, построенный компанией Siemens, на испытательной трассе в Берлине сумел разогнать поезд до 210 км/ч. Однако дальнейшая разработка скоростных поездов продолжилась лишь после окончания Второй мировой войны.

  • Скоростной поезд TGV

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Международная конкуренция

    Самым быстрым из рельсовых поездов остается на сегодня французский TGV. Он был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. Модификация под названием TGV POS в 2007 году сумела достичь скорости 574 км/ч. Однако обычная скорость движения поезда не превышает пока 320 км/ч. Поезда, построенные на базе TGV, курсируют также в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.

  • Японский скоростной поезд Синкансэн

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Пионер высокоскоростного сообщения

    Еще до Франции Япония установила собственный скоростной рекорд на поезде "Синкансэн": в 1964 году к открытию Олимпийских игр в Токио был запущен первый состав, способный развивать скорость до 210 км/ч. Сегодня "Синкансэны" движутся с максимальной регулярной скоростью в 320 км/ч.

  • Проект транспортной системы Hyperloop

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Быстрее самолетов

    Проект транспортной системы Hyperloop, где пассажирские капсулы движутся на воздушной подушке в специально построенных трубопроводах, был представлен в 2012 году американским бизнесменом Илоном Маском. Благодаря вакууму внутри герметичных труб, капсулы на электротяге могли бы развивать скорость до 1225 км/ч.

    Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов


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