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ICE

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ICE".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Zwei Polizisten gehen über einen Vorplatz am Bahnhof. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены три человека 06.11.2021

Инцидент произошел, когда поезд ICE находился между городами Регенсбург и Нюрнберг. Нападавший задержан. Жизнь пострадавших находится вне опасности.
ICE der Deutschen Bahn auf der Brücke über das Wiedbachtal

Очень скорый поезд: немецким экспрессам ICE - 30 лет (фотогалерея) 29.05.2021

Немецким скоростным поездам ICE исполняется 30 лет. Первые такие пассажирские составы были введены в эксплуатацию в Германии 29 мая 1991 года.

dpatopbilder Die Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, Cornelia Rogall-Grothe, redet am 19.05.2014 im Hasso-Plattner-Institut in Potsdam (Brandenburg) und hebt sich nur als Schatten von einer Projektion des visualisierten Internets ab. In der brandenburgischen Landeshauptstadt findet eine Konferenz für Nationale Cybersicherheit statt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa | Verwendung weltweit

У разведок стран ЕС появился новый формат сотрудничества - ICE 10.04.2020

На фоне пандемии коронавируса остались без внимания ряд значимых событий. В их числе - начало кооперации 21 страны ЕС, а также Великобритании и Норвегии в сфере разведки. О ее сути - DW.
Passanten und Reisende haben am Dienstag (30.07.2019) an Gleis 7 am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main Blumen und Stofftiere zum Gedenken an den Jungen abgelegt, der am Montag zusammen mit seiner Mutter vor einen einfahrenden ICE gestossen worden war. Der Junge wurde dabei getoetet. Die Mutter konnte sich retten. Nach dem gewaltsamen Tod des Jungen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor vorschnellen Schlussfolgerungen gewarnt. Der Taeter fluechtete zunaechst. Passanten hielten einen Verdaechtigen fest, bis die Polizei eintraf. Das Bundesinnenministerium bestaetigte, dass der Verdaechtige Eritreer ist. (Siehe epd-Meldung vom 30.07.2019) Tod eines Achtjaehrigen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof *** On Tuesday 30 July 2019, passers-by and travellers laid flowers and stuffed animals on track 7 at Frankfurt am Mains main station in mem Copyright: epd-bild/HeikexLyding

Министр внутренних дел ФРГ решил усилить безопасность вокзалов 30.07.2019

МВД и Минтранс ФРГ обсудят вместе с концерном Deutsche Bahn меры повышения безопасности на железнодорожных вокзалах, заявил Хорст Зеехофер. Накануне на вокзале Франкфурта-на-Майне двух человек столкнули под поезд.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein deutscher ICE (l) und ein französischer Hochgeschwindigkeitszug TGV stehen 25.05.2007 an einem Bahnsteig im Bahnhof Gare de l'Est in Paris (Frankreich). Der Elektrokonzern Siemens hat sich auf die Zusammenlegung seines Zuggeschäftes mit dem französischen Konkurrenten Alstom geeinigt. (zu dpa «Siemens bestätigt: Zugfusion mit Alstom steht» vom 26.09.2017 Foto: Maya Vidon/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ЕС запретил Siemens и Alstom совместно производить поезда 06.02.2019

Ведомство ЕС по делам картелей не разрешило Siemens и Alstom объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта. Германия потребовала пересмотра норм европейского права.

"Гав-Гав" или "Лапки оближешь" - мороженое для собак (01.06.2018) 01.06.2018

Хит продаж - мороженое из ливерной колбасы. В 30-градусную жару в боннском кафе нет отбоя от четвероногих клиентов. Шарик "Гав-Гав" за 1 евро, и ваша собака на седьмом небе от счастья.
Schäfermeister Bernd Bernhard treibt seine Schafherde am 03.06.2014 unter der Unstruttalbrücke bei Karsdorf (Sachsen-Anhalt) hindurch. Die Schafe dienen der ökologischen Bewirtschaftung und Renaturierung der Trockenrasenwiesen an den Hängen des Unstruttals. Die Bahn renaturiert und schafft solche Ausgleichsflächen im Rahmen der ICE-Neubaustrecke Nürnberg-Berlin. Die neue Strecke kostet knapp 10 Milliarden Euro und soll 2017 eine Fahrzeit von etwa vier Stunden zwischen München und Berlin ermöglichen. Foto: Jan Woitas/dpa |

Новая трасса ICE: Берлин и Мюнхен стали на два часа ближе 08.12.2017

10 миллиардов евро - во столько обошелся самый крупный инфраструктурный проект в истории концерна Deutsche Bahn. 8 декабря трасса официально вводится в эксплуатацию.

Ein TGV-Hochgeschwindigkeitszug des französischen Konzerns Alstom (links) und ein deutscher ICE, gebaut von Siemens, auf dem Gare de l'Est in Paris (Foto: dpa)

Siemens Alstom: европейская попытка притормозить китайский локомотив 27.09.2017

Авиастроение, автопром, теперь производство железнодорожного транспорта: французы и немцы продолжают объединять усилия на ключевых технологических направлениях.

ARCHIV - Ein TGV und ein ICE (r) stehen am 10.12.2010 auf der Neuen Rheinbrücke in Kehl. Siemens greift in den Übernahmepoker zwischen dem US-Rivalen General Electric (GE) und dem französischen Konkurrenten Alstom ein. Foto: Marijan Murat/dpa (zu dpa Siemens steigt in Übernahmepoker um Alstom ein vom 28.04.20149 +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Siemens и Alstom объединили железнодорожные производства 27.09.2017

Немецкая Siemens и французская Alstom создают нового железнодорожного гиганта в Европе. Оборот новой компании превысит 15 млрд евро.
Ein Zug des Typs ICE 4 fährt am 14.09.2016 bei der feierlichen Präsentation des neuen Zuges ICE 4 (Baureihe 412) in den Hauptbahnhof in Berlin ein. Noch in diesem Jahr testet die Deutsche Bahn die ersten zwei ICE 4 im Rahmen einer mehrmonatigen Einführungsphase. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | BdT Bilder des Tages mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

Новый флагманский экспресс Немецких железных дорог (фото) 15.09.2016

ICE 4 развивает скорость до 250 км/час. Контракт на первую партию предусматривает строительство концерном Siemens 130-ти составов. Общая стоимость - 5 миллиардов евро.

DW Новости за 100 секунд (02.01.2016) 02.06.2016

Бундестаг принял резолюцию, называющую геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915 году. Самому известному скоростному поезду Германии – ICE – исполняется 25 лет.
Ruble and euro banknotes of different denominations. Foto RIA Novosti Juli 2009 414403 07/17/2009 Ruble and euro banknotes of different denominations.

Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей 12.04.2016

Доллар впервые с ноября 2015 года торговался на уровне ниже 66 рублей, евро опустился до 74,84 рубля. Укрепление рубля произошло на фоне роста стоимости нефти.
02.01.2008 *** A filer dated 09 November 2007 shows a general view of oil wells at Gudong oil field which is a part of China's Shengli oil field. US Crude oil traded at a record 100 dollars a baril on The New York Mercantile Exchange, 02 January 2008. Concerns over the violence in Algeria and Nigeria, the cold weather and the weakness of the dollar contributed to the price rise. EPA/WU HONG +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/W. Hong

Сечин допустил падение цены на нефть до 10 долларов за баррель 10.02.2016

Глава "Роснефти" не исключил, что участники рынка готовы тестировать любые ценовые уровни вплоть до 10 долларов за баррель.
04.12.2015 *** Ein Zug des neuen ICE 4 (Baureihe 412) der Deutschen Bahn steht am 04.12.2015 bei der Präsentation des Zuges im Bahnhof Südkreuz in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

Фотогалерея: Самые быстрые поезда мира 02.02.2016

Какой предел скорости у современных поездов? И есть ли он? Самые быстрые поезда в самых разных странах мира - в фотогалерее DW.
ARCHIV - Ölpumpen stehen im Sonnenuntergang auf einem Ölfeld bei Los Angeles (Archivfoto vom 11.03.2008). Es gilt für Erdöl und Gas, für Eisenerz, Zink oder seltene Erden: Rohstoffe sind begehrt, aber sie werden knapp und immer teurer. Der Kampf um die Vorkommen ist längst entbrannt. In Deutschland macht ein Bündnis zur Rohstoffsicherung mobil. Foto: EPA/PAUL BUCK (zu dpa: Teuer, knapp und begehrt - der Kampf um Rohstoffe) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Цена на нефть упала ниже 30 долларов за баррель 13.01.2016

В ходе торгов на лондонской электронной бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 2004 года достигала минимума в 29,99 долларов за баррель.
2401876 03/24/2014 A Simferopol resident exchanges currency to Russian rubles at a currency exchange office. Taras Litvinenko/RIA Novosti

Курс евро превысил 73 рубля впервые за полгода 18.08.2015

Курс доллара обновил максимум за полгода, достигнув 65,86 рублей. Рубль продолжает падать в связи с непрекращающимся снижением мировых цен на нефть.
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