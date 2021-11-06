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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ICE".
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Инцидент произошел, когда поезд ICE находился между городами Регенсбург и Нюрнберг. Нападавший задержан. Жизнь пострадавших находится вне опасности.
Немецким скоростным поездам ICE исполняется 30 лет. Первые такие пассажирские составы были введены в эксплуатацию в Германии 29 мая 1991 года.
На фоне пандемии коронавируса остались без внимания ряд значимых событий. В их числе - начало кооперации 21 страны ЕС, а также Великобритании и Норвегии в сфере разведки. О ее сути - DW.
МВД и Минтранс ФРГ обсудят вместе с концерном Deutsche Bahn меры повышения безопасности на железнодорожных вокзалах, заявил Хорст Зеехофер. Накануне на вокзале Франкфурта-на-Майне двух человек столкнули под поезд.
Ведомство ЕС по делам картелей не разрешило Siemens и Alstom объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта. Германия потребовала пересмотра норм европейского права.
Хит продаж - мороженое из ливерной колбасы. В 30-градусную жару в боннском кафе нет отбоя от четвероногих клиентов. Шарик "Гав-Гав" за 1 евро, и ваша собака на седьмом небе от счастья.
10 миллиардов евро - во столько обошелся самый крупный инфраструктурный проект в истории концерна Deutsche Bahn. 8 декабря трасса официально вводится в эксплуатацию.
Авиастроение, автопром, теперь производство железнодорожного транспорта: французы и немцы продолжают объединять усилия на ключевых технологических направлениях.
Немецкая Siemens и французская Alstom создают нового железнодорожного гиганта в Европе. Оборот новой компании превысит 15 млрд евро.
ICE 4 развивает скорость до 250 км/час. Контракт на первую партию предусматривает строительство концерном Siemens 130-ти составов. Общая стоимость - 5 миллиардов евро.
Бундестаг принял резолюцию, называющую геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915 году. Самому известному скоростному поезду Германии – ICE – исполняется 25 лет.
Доллар впервые с ноября 2015 года торговался на уровне ниже 66 рублей, евро опустился до 74,84 рубля. Укрепление рубля произошло на фоне роста стоимости нефти.
Глава "Роснефти" не исключил, что участники рынка готовы тестировать любые ценовые уровни вплоть до 10 долларов за баррель.
Какой предел скорости у современных поездов? И есть ли он? Самые быстрые поезда в самых разных странах мира - в фотогалерее DW.
В ходе торгов на лондонской электронной бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 2004 года достигала минимума в 29,99 долларов за баррель.
Курс доллара обновил максимум за полгода, достигнув 65,86 рублей. Рубль продолжает падать в связи с непрекращающимся снижением мировых цен на нефть.
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