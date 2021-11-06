У разведок стран ЕС появился новый формат сотрудничества - ICE

На фоне пандемии коронавируса остались без внимания ряд значимых событий. В их числе - начало кооперации 21 страны ЕС, а также Великобритании и Норвегии в сфере разведки. О ее сути - DW.