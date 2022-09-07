  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Председатель бундестага произносит речь в память о Горбачеве Gorbatschow
Председатель бундестага произносит речь в память о ГорбачевеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Бундестаг почтил память Горбачева минутой молчания

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Горбачев выступал за новые структуры безопасности в общеевропейском духе, Россия под руководством Путина порвала с этим, заявила председатель бундестага Бербель Бас.

https://www.dw.com/ru/bundestag-poctil-pamat-gorbaceva-minutoj-molcania/a-63041035

Бундестаг ФРГ почтил память бывшего президента СССР Михаила Горбачева минутой молчания. Председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) в среду, 7 сентября, назвала политика "зачинателем воссоединения" Германии. Он сделал возможным то, что десятилетиями казалось немыслимым - "мирно закончить холодную войну и преодолеть раскол нашей страны и нашего континента", отметила Бас.

По ее словам, жители ФРГ многим обязаны Горбачеву. "Он изменил историю нашей страны и жизни миллионов людей", - добавила председатель германского парламента. "Его политика декларированного отхода от насилия и отказ Москвы от претензий на власть над государствами-сателлитами укрепили движения за гражданские права в Центральной и Восточной Европе, - продолжила Бас. Эти решения принесли свободу многим миллионам человек, указала она.

"Его мужество может придать уверенность в эти темные часы"

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (фото из архива)Фото: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images

Бербель Бас коснулась войны Кремля в Украине, подчеркнув, что "сегодня между Россией и Европой существует глубокий раскол". Михаил Горбачев выступал за новые структуры безопасности в общеевропейском духе, сегодня Россия под руководством президента Владимира Путина порвала с этим духом, констатировала председатель бундестага. "Это трагическая ошибка", - уверена она. По ее словам, глубоко ранит то, что все, за что выступал Горбачев, "сегодня нарушается и разрушается таким вопиющим образом". В то же время его мужество "может также придать нам уверенность в эти темные часы для реагирования на серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся", добавила Бас.

Власти Берлина распорядились 3 сентября приспустить флаги в связи с похоронами в Москве бывшего президента СССР. "Мы хотим отдать должное заслугам нашего почетного гражданина Михаила Горбачева в деле политических перемен в ГДР", - пояснила сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер (Iris Spranger). По ее словам, подписанием договора "Два плюс четыре" политик помог проложить путь к воссоединению Германии.

О смерти последнего руководителя советского государства, 91-летнего Михаила Горбачева, стало известно 30 августа. Он умер в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

Смотрите также:

Что будет с шенгенскими визами для россиян

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет

В ФРГ с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву. Канцлер Меркель, поздравляя экс-президента СССР с юбилеем, отметила его вклад в мирное воссоединение Германии. В России же многие относятся к Горбачеву критично.
Политика
2 марта 2021 г.
03:36 мин.
external

Премьера в театре: Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли мужа и жены - Михаила и Раисы Горбачевых

Премьера в театре: Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли мужа и жены - Михаила и Раисы Горбачевых

Михаил Горбачев - первый и последний президент СССР. В московском Театре наций поставили спектакль о нем и его жене Раисе Горбачевой. В центре внимания должна была быть история их любви. Но за этой личной историей видна и история целой страны. Роль Михаила Горбачева сыграл народный артист России Евгений Миронов, а роль его жены исполнила Чулпан Хаматова.
Искусство
9 октября 2020 г.
03:54 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Путин на ВЭФ

Путин пригрозил ограничить экспорт зерна из Украины

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Иван Сафронов во время вынесения ему приговора, 5 сентября 2022 года

Кремль отомстил Ивану Сафронову за свободу

Кремль отомстил Ивану Сафронову за свободу

Правосудие и закон
23 ч. назад
Россия

Беларусь

СИЗО 1 на улице Володарского в Минске

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Права человека
6 сентября 2022 г.
Беларусь

Украина

Книги русских писателей

Как агрессия России повлияла на школьные программы в Украине

Как агрессия России повлияла на школьные программы в Украине

Конфликты
2 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Акция протеста в Лейпциге против роста цен в ФРГ на продовольствие и электроэнергию, 5 сентября 2020 года

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Общество
19 ч. назад
Германия
На главную страницу