Бундестаг почтил память Горбачева минутой молчания

Горбачев выступал за новые структуры безопасности в общеевропейском духе, Россия под руководством Путина порвала с этим, заявила председатель бундестага Бербель Бас.

Бундестаг ФРГ почтил память бывшего президента СССР Михаила Горбачева минутой молчания. Председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) в среду, 7 сентября, назвала политика "зачинателем воссоединения" Германии. Он сделал возможным то, что десятилетиями казалось немыслимым - "мирно закончить холодную войну и преодолеть раскол нашей страны и нашего континента", отметила Бас.

По ее словам, жители ФРГ многим обязаны Горбачеву. "Он изменил историю нашей страны и жизни миллионов людей", - добавила председатель германского парламента. "Его политика декларированного отхода от насилия и отказ Москвы от претензий на власть над государствами-сателлитами укрепили движения за гражданские права в Центральной и Восточной Европе, - продолжила Бас. Эти решения принесли свободу многим миллионам человек, указала она.

"Его мужество может придать уверенность в эти темные часы"

Михаил Горбачев (фото из архива) Фото: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images

Бербель Бас коснулась войны Кремля в Украине, подчеркнув, что "сегодня между Россией и Европой существует глубокий раскол". Михаил Горбачев выступал за новые структуры безопасности в общеевропейском духе, сегодня Россия под руководством президента Владимира Путина порвала с этим духом, констатировала председатель бундестага. "Это трагическая ошибка", - уверена она. По ее словам, глубоко ранит то, что все, за что выступал Горбачев, "сегодня нарушается и разрушается таким вопиющим образом". В то же время его мужество "может также придать нам уверенность в эти темные часы для реагирования на серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся", добавила Бас.

Власти Берлина распорядились 3 сентября приспустить флаги в связи с похоронами в Москве бывшего президента СССР. "Мы хотим отдать должное заслугам нашего почетного гражданина Михаила Горбачева в деле политических перемен в ГДР", - пояснила сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер (Iris Spranger). По ее словам, подписанием договора "Два плюс четыре" политик помог проложить путь к воссоединению Германии.

О смерти последнего руководителя советского государства, 91-летнего Михаила Горбачева, стало известно 30 августа. Он умер в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

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