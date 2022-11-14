Бундесрат ФРГ одобрил помощь потребителям газа

На фоне резкого роста цен на газ федеральное правительство Германии компенсирует домохозяйствам и небольшим компаниям декабрьские взносы за газ. Бундесрат согласился с планом правительства.

Из-за резкого роста цен на природный газ потребители этого топлива в Германии получат единовременную помощь от государства. Соответствующий законопроект о чрезвычайной помощи в понедельник, 13 ноября, одобрен представительством федеральных земель - бундесратом. Документ предполагает, что домохозяйствам и небольшим компаниям с уровнем потребления не более 1,5 млн киловатт-часов в год будет компенсирован взнос за газоснабжение в декабре.

На компенсации будет направлено около 9 млрд евро

Кроме того, неотложную помощь получат некоторые учреждения в сфере ухода за больными и престарелыми, медицинской помощи и образования, даже если их потребление выше, чем данный показатель. Многомиллиардные расходы будут возмещены из федерального бюджета, тем самым власти намереваются оказать поддержку частным и коммерческим потребителям газа, пока не вступит в силу так называемый "ценовой тормоз" в отношении природного газа.

Эти компенсации не будут облагаться налогом, чтобы сократить необходимые бюрократические процедуры. Как предполагается, на выплату компенсаций будет затрачена сумма около 9 млрд евро, расходы будут финансироваться из Фонда экономической стабильности.

План по смягчению нагрузки на потребителей

Единовременная компенсация является частью представленного в середине октября двуступенчатого плана экспертной комиссии, направленного на смягчение последствий резкого роста цен на газ для потребителей. Эксперты предложили государству на первом этапе - в декабре - полностью компенсировать расходы на ожидаемый за этот месяц счет за газ, ориентируясь на сумму, которую потребитель уплатил за газ в сентябре.

На втором этапе реализации плана, с марта 2023 по апрель 2024 года, в отношении 80 процентов от ожидаемого объема потребления газа цена будет снижена до 12 центов за киловатт-час. За энергию свыше этого объема потребителю придется расплачиваться по указанной в договоре с поставщиком цене.

Данный план направлен на облегчение бремени для потребителей и создание стимула для экономии газа. Кроме того, пакет предполагает помощь для промышленных компаний, то есть клиентов с высоким потреблением газа. Как пояснили эксперты, общая стоимость реализации двухступенчатого плана составит 91 млрд евро. Из них 66 млрд евро пойдут на субсидии домохозяйствам и малому бизнесу и 25 млрд евро - на смягчение финансовой нагрузки на крупные промышленные предприятия.

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