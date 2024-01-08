  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Google призвали продвигать независимые СМИ из РФ и Беларуси

Анастасия Аринушкина
9 января 2024 г.

Еврокомиссия отреагировала на просьбу белорусских журналистов, которые пожаловались, что агрегаторы учитывают цензурные ограничения режима Лукашенко.

https://p.dw.com/p/4b0Iu
Здание Еврокомиссии в Брюсселе (фото из архива)
Фото: James Arthur Gekiere/Belga/dpa/picture alliance

Еврокомиссия призвала Google, Meta и другие технологические компании помочь независимым СМИ из России и Беларуси, продвигая их публикации в агрегаторах выше, чем материалы проправительственных изданий, пишет в понедельник, 8 января, газета Financial Times.

По данным издания, с соответствующей просьбой к Еврокомиссии обратились белорусские журналисты, покинувшие страну из-за преследований со стороны режима Лукашенко. Как отметили журналисты, алгоритмы учитывают цензурные ограничения властей Беларуси, не ограничивают пропаганду режима, а также не индексируют статьи на белорусском языке.

"Борьба с дезинформацией и содействие свободе СМИ - это две стороны одной медали, и мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались и первым, и вторым", - цитирует Financial Times зампредседателя Еврокомиссии Веру Йоурову. По данным издания, Йоурова обсуждала эту тему с представителями Google.

На запрос Financial Times в Google заявили, что компания прилагает "все усилия для создания и обеспечения соблюдения правил так, чтобы не принимать во внимание политические взгляды". В Meta призывы Еврокомиссии не комментировали.

Смотрите также:

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов? (18.04.2019)

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов? (18.04.2019)

"Репортеры без границ" опубликовали новый рейтинг свободы прессы. Венгрия является одной из стран Европы, которая опустились в рейтинге, за два года потеряв сразу несколько пунктов. Почему - смотрите в репортаже DW.
Политика18 апреля 2019 г.02:12 мин.
external

За пять лет в мире убили 530 журналистов (02.11.2017)

За пять лет в мире убили 530 журналистов (02.11.2017)

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. По данным ЮНЕСКО, за пять лет в мире погибли 530 журналистов. Россия оказалась на одном уровне с Гвинеей и Перу.
Общество2 ноября 2017 г.01:10 мин.