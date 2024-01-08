Google призвали продвигать независимые СМИ из РФ и Беларуси

Еврокомиссия призвала Google, Meta и другие технологические компании помочь независимым СМИ из России и Беларуси, продвигая их публикации в агрегаторах выше, чем материалы проправительственных изданий, пишет в понедельник, 8 января, газета Financial Times.

По данным издания, с соответствующей просьбой к Еврокомиссии обратились белорусские журналисты, покинувшие страну из-за преследований со стороны режима Лукашенко. Как отметили журналисты, алгоритмы учитывают цензурные ограничения властей Беларуси, не ограничивают пропаганду режима, а также не индексируют статьи на белорусском языке.

"Борьба с дезинформацией и содействие свободе СМИ - это две стороны одной медали, и мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались и первым, и вторым", - цитирует Financial Times зампредседателя Еврокомиссии Веру Йоурову. По данным издания, Йоурова обсуждала эту тему с представителями Google.

На запрос Financial Times в Google заявили, что компания прилагает "все усилия для создания и обеспечения соблюдения правил так, чтобы не принимать во внимание политические взгляды". В Meta призывы Еврокомиссии не комментировали.

Смотрите также: