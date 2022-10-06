Трасс ожидает от ЕПС конкретных дел

В рамках нового объединения - Европейского политического сообщества - Лиз Трасс хотела бы более тесного сотрудничества в вопросах безопасности, а также энергетической и миграционной политики.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в преддверии первого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который начнет свою работу в Праге в четверг, 6 октября, четко обозначила свои ожидания от нового неформального объединения. "Это не должно быть G7или НАТО, и это не должно быть пустой говорильней. Я хочу видеть конкретные действия по трем направлениям", - написала глава правительства в статье, опубликованной в газете The Times.

Как заявила Трасс, она хотела бы теснее работать с собравшимися в Праге по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона представителями как стран Евросоюза, так и государств в ЕС не входящих по вопросам безопасности, а также энергетической и миграционной политики. Трасс призвала страны ЕПС к более тесному сотрудничеству, чтобы совместными усилиями покончить с зависимостью от российских энергоносителей. "Мы должны сделать так, чтобы Путин проиграл", - написала глава британского правительства. По словам Трасс, в новом объединении она будет работать над тем, чтобы обеспечить

странам, не входящим в ЕС - включая Великобританию, Норвегию, Швейцарию и Украину, сильный голос.

Новая политическая платформа

В учредительном саммите Европейского политического сообщества принимают участие лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и 17 не входящих в него государств, но имеющих статус кандидата или партнера. В их числе, в частности, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

Идею создания ЕПС озвучил еще в мае президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая в Европарламенте, он отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем - уже член нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но при этом напомнил, что присоединение к ЕС требует времени. И предложил создать новый общеевропейский формат, который бы объединил членов ЕС, страны, стремящиеся вступить в блок, и Великобританию, которая вышла из его состава, сплотив их вокруг общих ценностей и интересов.

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