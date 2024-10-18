Британские лейбористы шлют сто человек на поддержку Харрис

Бывшие и действующие члены Лейбористской партии собираются агитировать за Камалу Харрис в колеблющихся штатах перед выборами президента США. Республиканцы возмущены подобным планом.

В Великобритании лейбористы отправляют в США сто человек из числа действующих и бывших сотрудников партии, чтобы провести кампанию в поддержку кандидата Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США в колеблющихся штатах. Международные СМИ в четверг, 17 октября, обратили внимание на соответствующее заявление руководителя операционного отдела Лейбористской партии Софии Пэтел, сделанное ею накануне в соцсети LinkedIn.

"В ближайшие несколько недель около 100 сотрудников Лейбористской партии, нынешних и бывших, отправятся в США: в Северную Каролину, Неваду, Пенсильванию и Вирджинию", - написала она. "У меня есть 10 свободных мест для тех, кто готов отправиться в штат (Северная. - Ред.) Каролина - мы позаботимся о вашем проживании", - добавила Пэтел.

Некоторые члены Республиканской партии, в частности, бывший помощник Трампа Себастьян Горка, назвали этот план "возмутительным" и заявили, что подобный шаг может повредить отношениям Лондона с Вашингтоном в случае победы на выборах экс-президента страны, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет газета The Telegraph .

Реакции Илона Маска и экс-премьера Великобритании Трасс

В свою очередь американский миллиардер, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в соцсети X, что считает действия британских лейбористов "незаконными". После покушения на Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания в июле Маск открыто заявил о поддержке его кандидатуры на выборах. По данным Федеральной избирательной комиссии США, с июля по сентябрь Маск пожертвовал организации America PAC, агитирующей за переизбрание Трампа, 75 миллионов долларов.

Между тем бывшая премьер-министр Соединенного Королевства, член Консервативной партии Лиз Трасс 17 октября перепостила в соцсети X сообщение Софии Пэтел о планах лейбористов помочь Камале Харрис с комментарием: "Теперь президент Трамп точно победит".

Могут ли иностранцы участвовать в избирательных кампаниях в США?

Как указывает Федеральная избирательная комиссия, иностранные волонтеры не могут жертвовать деньги на кампании того или иного кандидата или тратить деньги от их имени. Они не могут "участвовать в процессе принятия решений", но могут быть привлечены к избирательным мероприятиям в качестве "неоплачиваемого волонтера", напоминает The Telegraph.

Активистам лейбористов, желающим помочь Камале Харрис, сообщили, что им придется самим оплатить перелет и аренду автомобиля, однако американские волонтеры Демократической партии обеспечат их жильем, следует из публикации The Telegraph. Ожидается, что все сотрудники, собирающиеся отправиться в поездку, оформят на время поездки отпуск.

По сведениям издания, в 2016 году десятки активистов Лейбористской партии ездили в США, в том числе в Северную Каролину, чтобы агитировать за тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако она проиграла Дональду Трампу.