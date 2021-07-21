Брисбен стал городом - организатором Олимпиады-2032

Австралийский Брисбен (штат Квинсленд) официально назван городом - организатором летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Такое решение принял в среду, 21 июля, в Токио исполком Международного олимпийского комитета на 138-й сессии МОК. За проголосовали 72 члена комитета, против - пять, трое воздержались.

Премьер: Игры вдохновят следующее поколение австралийских спортсменов

Как отметил в этой связи премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, Олимпиада "поддержит экономический рост и инвестиции, принесет долгосрочные перспективы местным жителям и вдохновит следующее поколение австралийских спортсменов".

"Я горжусь Австралией, горжусь Квинслендом и горжусь нашей командой, которая обеспечила эту победу нашей страны", - подчеркнул глава кабмина.

Летние Игры пройдут австралийской зимой

Согласно планам правительства штата Квинсленд, соревнования олимпийцев будут проходить сразу в трех городах региона на более чем 30 площадках: 22 из них будут расположены в самом Брисбене, шесть - в Голд-Косте в 80 км к югу, еще три в Саншайн-Косте (на 100 км севернее Брисбена).

При этом, как отметил мэр Брисбена Адриан Шриннер, летние Игры будут проводиться в Австралии в зимнее для нее время года. В южном полушарии июнь, июль и август принадлежат именно к этому сезону. Градоначальник, однако, уверен, что это - наиболее подходящий период с оптимальными температурами.

До этого Австралия дважды принимала летние Игры: в 1956 году их столицей был Мельбурн, в 2000 году - Сидней.

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