Боррель призвал европейцев к единству в отношении к угрозам со стороны РФ

Европейский Союз должен выработать единую позицию по отношении к попыткам России поставить под вопрос систему безопасности в Европе, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Амбиции российских властей - бросить вызов политическому порядку и порядку в области безопасности, создавшимся после Холодной войны", - написал он в своем блоге в среду, 12 января.

РФ стремится воссоздать советский геополитический расклад в Европе и внести раскол между ЕС и США. При этом Боррель указал на требования Москвы предоставить ей гарантии безопасности. "Россия обратилась к США и НАТО с предложениями о будущем безопасности в Европе, противоречащими принципам европейской архитектуры безопасности. Они сопровождаются наращиванием военной мощи на границе с Украиной и открытой угрозой со стороны России начать военные действия, если данные требования не будут выполнены", - отметил он.

Боррель обвинил РФ в попытках представить ЕС бесполезным

Боррель указал на три принципа, которые Москва сначала приняла, а теперь ставит их под сомнение - предусмотренное Парижской хартией право государств свободно принимать решения о вступлении в международные организации и альянсы, неприменение силы и уважение территориальной целостности всех стран. Она нарушила эти три принципа в отношении Украины и Грузии, заявил политик. Кроме того, РФ пытается представить Евросоюз бесполезным и настаивает на стратегическом разрыве связи между ЕС и США, подчеркнул он.

По словам Борреля, в этой ситуации ЕС должен обосновать свою роль в системе европейской безопасности и выработать конкретные направления действий в этой связи. При этом он указал на предстоящую на этой неделе встречу в Бресте глав МИД и министров обороны стран ЕС и призвал достичь на ней необходимых договоренностей. "Работая с США и НАТО, ЕС должен теперь определить, что мы можем сделать для поддержания порядка безопасности в Европе и лежащих в его основе принципов, которые сегодня явно находятся под угрозой", - заявил глава европейской дипломатии.

Конфликт России и НАТО

По данным НАТО, в российских регионах близ украинской границы в данный момент находятся около 100 тысяч военнослужащих и большое число военной техники. При этом Москва категорически отрицает планы военной операции на украинской территории и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Она требует юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.

На текущей неделе в Европе проходит рад встреч по урегулированию конфликта с Москвой. 10 января состоялись переговоры Уэнди Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве, 12 января проходит первое за последние 2,5 года заседание Совета НАТО - Россия. На 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После встречи с Рябковым Шерман вновь отвергла требования РФ по гарантиям нерасширения НАТО. "Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухстороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решений об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО", - заявила она. После предварительной встречи днем ранее Шерман подчеркнула приверженность Вашингтона международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать союзы.

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